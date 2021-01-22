Выжить в соцсетях: пошаговая инструкция

- Ничего себе, папа Петровой какие слова знает!
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«Лаборатория Касперского» регулярно рассказывает о мерах безопасности, с которыми нужно ознакомить подростка перед тем как он заводит свою страничку/канал в интернете. Вот пять главных правил, которые уберегут от многих катастрофических ошибок.
• Не публикуй полностью личной информации ни в данных пользователя, ни в переписках: домашний адрес, место работы родителей, номер школы (даже на фото), даты поездок и т. п.
• Не стоит вступать в группы с потенциально опасным контентом, например, про оружие, наркотики и суицид. Это может аукнуться большими проблемами, даже если лично ты ни в какие незаконные истории влезать не станешь.
• Не переходи по ссылкам от неизвестных адресатов: заманчивые предложения нередко ведут на зараженные вирусом страницы.
• Добавлять в друзья можно только тех людей, которых ты лично знаешь. Даже если тебе пишет незнакомый парнишка, у которого в профиле указан параллельный класс, - не ведись. Как посчитала статистика, в 34% случаев за неизвестным аватаром скрывался незнакомый взрослый. А посторонним мужчинам и женщинам абсолютно незачем френдиться с подростками, если они не преследуют какие-то преступные цели. Так что держись подальше. Если твоя мама или отец решили затеряться у тебя в друзьях под псевдонимом, пусть признаются тебе, каким. Будет спокойнее и тебе, и твоим товарищам.
• Никогда ни при каких условиях не пиши, не снимай, и не отправляй никому тексты, фото и видео, которые ты не готов увидеть в общем доступе. Дурацкими фото, отправленными в шутку приятелю, очень легко шантажировать. Не подставляйся!
• Приглядывайте за ребенком в соцсетях: на первых порах у него недостаточно опыта, чтобы избежать ловушек хитроумных взрослых преступников. Только не делайте это тайно. Сразу объясните сыну и дочери, что доверяете, но хотите защитить, поэтому вам необходимо зафрендиться.
• Отследить путь подростков в интернете поможет функция «родительский контроль». Заодно будете знать, не слишком ли долго зависает дитя в сети.
• Публикуя фото детей в сети и рассказы о них, помните: то, что туда попало, можно найти, несмотря на все последующие удаления. Не навредит ли через 15 - 20 лет вашему ребенку эта информация? Американское издание The New Yorker подсчитало, что к 2030 году публикация детских фотографий и данных станет причиной мошенничества в сети. Начиная со школьного возраста уже спрашивайте ребенка, не против ли он, чтобы вы рассказали о нем своим виртуальным друзьям. Уже известен случай, когда подросший ребенок судился с матерью - известным блогером. Мол, она публикацией фото дитя в Инстаграме зарабатывала деньги, не считаясь с его правом на частную жизнь...
Что можно, а что нельзя писать в общий чат и Марьванне, какие данные не стоит публиковать на своей страничке.
Иногда лучше семь раз подумать и ничего не писать сгоряча.
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Новая модель образования, цифровая образовательная среда, которую мы строим в рамках национального проекта «Образование», требует плотного взаимодействия не только учителей и учеников, но и учителей и родителей. Быть всегда на связи нам помогают электронные сервисы (тот же электронный дневник) и мессенджеры. В правилах пользования ими уже сформировался особый этикет. Но, как показали события прошедшего года, далеко не все знакомы с ним. Иначе не прогремели бы на всю страну два убийства, случившиеся после ссоры в родительском чате.
О том, как наладить конструктивное общение в родительских чатах и онлайн-связь с учителем, мы расспросили Наталию Сченснович, директора Московского института непрерывного образования (МИРНО).
Надо взять себе за правило - в чате класса, кружка, группы мы общаемся исключительно по делу. Это исключительно запрос информации - узнать, как подключиться к конференции, как зайти на сайт и так далее. Не стоит поздравлять друг друга с праздниками, выставлять волнующие вас лично статьи, делиться объявлениями о пристройстве щенков и т. п. Ни в коем случае нельзя выяснять отношения. Это касается как родителей, так и учителей. Если вам нужно узнать что-то про своего ребенка: почему он получил двойку или пришел расстроенный из школы, то будет уместнее написать конкретно учителю в личные сообщения. Например: «Наталья Евгеньевна, произошла такая-то ситуация. Когда Вам удобно об этом поговорить?» И больше ничего.
Если вы хотите обсудить с педагогом эмоциональное состояние ребенка, гораздо лучше позвонить учителю или лично встретиться с ним. Мессенджеры в этом случае вам вряд ли помогут. Во-первых, мы не можем абсолютно точно передать эмоции через написанный текст. Читающий все равно придаст написанным словам свою окраску. Во-вторых, многие нюансы обнаруживаются только при реальном общении, когда вы получаете мгновенную обратную связь. Иногда даже не словами - интонацией, мимикой, жестами.
До какого времени допустимо писать в общий чат - вопрос тонкий. В крупных городах жизнь кипит до ночи. Многие родители добираются до дома в такое время, что звонить малознакомому согласно этикету уже поздно. А если только тогда и выясняется, что задание непонятно ребенку? Учителям и родителям нужно договориться о графике, после какого времени запрещено писать в общий чат по вечерам и с какого разрешено утром.
Но, пожалуй, 21.00 - это самое позднее, когда допустимо писать педагогу, даже если он разрешил обращаться к нему хоть ночью. Лучше все-таки придерживаться формальных рамок рабочего времени.
Предупредите, что модератор будет удалять из чата за злостные нарушения графика и флуд.
Родительские чаты очень часто становятся местом разбирательств и выяснений отношений. Кто должен разрешать эти конфликты, если они возникают?
Важно, чтобы учитель имел права администратора группы и был в конфликтных ситуациях медиатором. Любую ссору в чате нужно быстро остановить, пока она не переросла в большие проблемы. При этом сам педагог ни в коем случае не должен вступать в спор в мессенджере и еще больше его разжигать. Банить скандалистов без сожаления. Выяснять отношения необходимо лично.
На практике этикет соблюдают далеко не все. Учителя нередко жалуются, что родители спамят сообщениями глубокой ночью или в выходные. Мамы и папы, в свою очередь, недовольны, что педагог не всегда вовремя отвечает. И тут встает резонный вопрос: а должен ли учитель это делать? Входит ли это в его обязанности? На эти вопросы нам ответила научный сотрудник лаборатории образовательного права НИУ ВШЭ Надежда Княгинина.
- Учитель имеет право не поддерживать общение с классом в нерабочее время. Такой обязанности у него нет. Но все мы понимаем, что иногда приходится делать что-то шире своих обязанностей, в том числе решать вопросы посредством мессенджеров, находясь за пределами школы. Опытные учителя в этом случае поступают так: они заводят два телефона (или две сим-карты): один - личный, а второй - служебный для общения с классом и родителями. И его оставляют включенным только в рабочее время.
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