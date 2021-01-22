Выжить в соцсетях: пошаговая инструкция

- Ничего себе, папа Петровой какие слова знает! Фото: Shutterstock

«Лаборатория Касперского» регулярно рассказывает о мерах безопасности, с которыми нужно ознакомить подростка перед тем как он заводит свою страничку/канал в интернете. Вот пять главных правил, которые уберегут от многих катастрофических ошибок.

• Не публикуй полностью личной информации ни в данных пользователя, ни в переписках: домашний адрес, место работы родителей, номер школы (даже на фото), даты поездок и т. п.

• Не стоит вступать в группы с потенциально опасным контентом, например, про оружие, наркотики и суицид. Это может аукнуться большими проблемами, даже если лично ты ни в какие незаконные истории влезать не станешь.

• Не переходи по ссылкам от неизвестных адресатов: заманчивые предложения нередко ведут на зараженные вирусом страницы.

• Добавлять в друзья можно только тех людей, которых ты лично знаешь. Даже если тебе пишет незнакомый парнишка, у которого в профиле указан параллельный класс, - не ведись. Как посчитала статистика, в 34% случаев за неизвестным аватаром скрывался незнакомый взрослый. А посторонним мужчинам и женщинам абсолютно незачем френдиться с подростками, если они не преследуют какие-то преступные цели. Так что держись подальше. Если твоя мама или отец решили затеряться у тебя в друзьях под псевдонимом, пусть признаются тебе, каким. Будет спокойнее и тебе, и твоим товарищам.

• Никогда ни при каких условиях не пиши, не снимай, и не отправляй никому тексты, фото и видео, которые ты не готов увидеть в общем доступе. Дурацкими фото, отправленными в шутку приятелю, очень легко шантажировать. Не подставляйся!

Примечание для пап и мам:

• Приглядывайте за ребенком в соцсетях: на первых порах у него недостаточно опыта, чтобы избежать ловушек хитроумных взрослых преступников. Только не делайте это тайно. Сразу объясните сыну и дочери, что доверяете, но хотите защитить, поэтому вам необходимо зафрендиться.

• Отследить путь подростков в интернете поможет функция «родительский контроль». Заодно будете знать, не слишком ли долго зависает дитя в сети.

• Публикуя фото детей в сети и рассказы о них, помните: то, что туда попало, можно найти, несмотря на все последующие удаления. Не навредит ли через 15 - 20 лет вашему ребенку эта информация? Американское издание The New Yorker подсчитало, что к 2030 году публикация детских фотографий и данных станет причиной мошенничества в сети. Начиная со школьного возраста уже спрашивайте ребенка, не против ли он, чтобы вы рассказали о нем своим виртуальным друзьям. Уже известен случай, когда подросший ребенок судился с матерью - известным блогером. Мол, она публикацией фото дитя в Инстаграме зарабатывала деньги, не считаясь с его правом на частную жизнь...

Что можно, а что нельзя писать в общий чат и Марьванне, какие данные не стоит публиковать на своей страничке.

Иногда лучше семь раз подумать и ничего не писать сгоряча. Фото: Shutterstock

Родительские чаты: По графику и с модерацией

Новая модель образования, цифровая образовательная среда, которую мы строим в рамках национального проекта «Образование», требует плотного взаимодействия не только учителей и учеников, но и учителей и родителей. Быть всегда на связи нам помогают электронные сервисы (тот же электронный дневник) и мессенджеры. В правилах пользования ими уже сформировался особый этикет. Но, как показали события прошедшего года, далеко не все знакомы с ним. Иначе не прогремели бы на всю страну два убийства, случившиеся после ссоры в родительском чате.

О том, как наладить конструктивное общение в родительских чатах и онлайн-связь с учителем, мы расспросили Наталию Сченснович, директора Московского института непрерывного образования (МИРНО).

1 В общий чат - только общее

Надо взять себе за правило - в чате класса, кружка, группы мы общаемся исключительно по делу. Это исключительно запрос информации - узнать, как подключиться к конференции, как зайти на сайт и так далее. Не стоит поздравлять друг друга с праздниками, выставлять волнующие вас лично статьи, делиться объявлениями о пристройстве щенков и т. п. Ни в коем случае нельзя выяснять отношения. Это касается как родителей, так и учителей. Если вам нужно узнать что-то про своего ребенка: почему он получил двойку или пришел расстроенный из школы, то будет уместнее написать конкретно учителю в личные сообщения. Например: «Наталья Евгеньевна, произошла такая-то ситуация. Когда Вам удобно об этом поговорить?» И больше ничего.

2 Обсуждать эмоции лучше при встрече

Если вы хотите обсудить с педагогом эмоциональное состояние ребенка, гораздо лучше позвонить учителю или лично встретиться с ним. Мессенджеры в этом случае вам вряд ли помогут. Во-первых, мы не можем абсолютно точно передать эмоции через написанный текст. Читающий все равно придаст написанным словам свою окраску. Во-вторых, многие нюансы обнаруживаются только при реальном общении, когда вы получаете мгновенную обратную связь. Иногда даже не словами - интонацией, мимикой, жестами.

3 Чат не круглосуточный! Опоздавших - на выход

До какого времени допустимо писать в общий чат - вопрос тонкий. В крупных городах жизнь кипит до ночи. Многие родители добираются до дома в такое время, что звонить малознакомому согласно этикету уже поздно. А если только тогда и выясняется, что задание непонятно ребенку? Учителям и родителям нужно договориться о графике, после какого времени запрещено писать в общий чат по вечерам и с какого разрешено утром.

Но, пожалуй, 21.00 - это самое позднее, когда допустимо писать педагогу, даже если он разрешил обращаться к нему хоть ночью. Лучше все-таки придерживаться формальных рамок рабочего времени.

Предупредите, что модератор будет удалять из чата за злостные нарушения графика и флуд.

4 Спорщиков баним

Родительские чаты очень часто становятся местом разбирательств и выяснений отношений. Кто должен разрешать эти конфликты, если они возникают?

Важно, чтобы учитель имел права администратора группы и был в конфликтных ситуациях медиатором. Любую ссору в чате нужно быстро остановить, пока она не переросла в большие проблемы. При этом сам педагог ни в коем случае не должен вступать в спор в мессенджере и еще больше его разжигать. Банить скандалистов без сожаления. Выяснять отношения необходимо лично.

Что говорит закон?

На практике этикет соблюдают далеко не все. Учителя нередко жалуются, что родители спамят сообщениями глубокой ночью или в выходные. Мамы и папы, в свою очередь, недовольны, что педагог не всегда вовремя отвечает. И тут встает резонный вопрос: а должен ли учитель это делать? Входит ли это в его обязанности? На эти вопросы нам ответила научный сотрудник лаборатории образовательного права НИУ ВШЭ Надежда Княгинина.

- Учитель имеет право не поддерживать общение с классом в нерабочее время. Такой обязанности у него нет. Но все мы понимаем, что иногда приходится делать что-то шире своих обязанностей, в том числе решать вопросы посредством мессенджеров, находясь за пределами школы. Опытные учителя в этом случае поступают так: они заводят два телефона (или две сим-карты): один - личный, а второй - служебный для общения с классом и родителями. И его оставляют включенным только в рабочее время.

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