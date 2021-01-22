Такое теперь модно? Мир в шоке от того, как выглядит падчерица вице-президента США

Элла Эмхофф, падчерица вице-президента США Камалы Харрис. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Камала Харрис пока не успела прославиться делами, но уже вошла в историю: как первая женщина вице-президент США. Замуж, как и полагается успешным и самодостаточным дамам из политики, Харрис вышла только в 50 лет – в 2014-м году, за юриста Дугласа Эмхоффа. Общих детей пара решила не заводить, тем более, у Эмхоффа есть двое от первого брака. Сейчас сыну Коулу 26 лет, а дочери Элле – 21 год. Она громко заявила о себе на церемонии инаугурации Джо Байдена, появившись в намеренно старомодном наряде. Глянец провозгласил Эллу новой иконой стиля Вашингтона. Конечно же, не просто так – прогрессивных журналистов восхитил оригинальный вкус и увлечения девушки.

Bице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS

Дуглас Эмхофф и его первая супруга видеопродюсер Кэрстин оказались страшными меломанами, поэтому детям они решили дать имена в честь знаменитых джазменов – Эллы Фицджеральд и Джона Колтрейна.

Элла и Коул окончили известную старшую школу Wildwood в Лос-Анджелесе. После этого девушка решила посвятить себя изучению текстиля и дизайна одежды в одном из главных модных мест мира – школе дизайна Parsons в Нью-Йорке.

Коул и Элла Эмхофф на церемонии вступления в должность Джо Байдена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как и полагается каждому уважающему себя студенту Parsons, Элла создала собственный бренд одежды. Но обошлось без банальностей: Эмхофф выпускает только вязаные вещи. Причем «уродливые», но скажем сразу: это не оценочное суждение, а популярная тенденция в мировой моде. Так что нелепые панамы, шапки с длинными собачьими ушами или мини-комбинезоны вполне придутся по вкусу новому поколению. Но большинство все-таки назовут такой стиль «фриковатым»: нелепые детские топики портят фигуру Эллы, а бабушкины кардиганы прибавляют ей лет.

Элла увлекается вязанием. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чтобы купить вещи из-под спиц падчерицы вице-президента США, среднестатистическому российскому пенсионеру придется выложить примерно половину пенсии. Но в Америке все проще: сумки стоят чуть дешевле Макйла Корса (около 100 долларов), топы – около 150, а самая дорогая вещь в коллекции, брюки – 220.

На что девушка тратит вырученные деньги? Конечно же, на новые коллекции. А еще занимается благотворительностью – например, помогает темнокожим транссексуалам, которые нуждаются в медицинской помощи.

Помимо развития собственного бренда, Элла занята в модельном агентстве, которое основал ее друг Джозеф Чарльз Виолой. Справедливости ради скажем, что кроме Эммы в нем всего пара человек.

В день инаугурации за страничкой Эмхофф наблюдало меньше 200 тысяч людей, но теперь цифра растет на десятки тысяч в день.

Внимание общественности вполне можно понять: Элла знает, как эпатировать. Сбрить или покрасить брови в розовый для селфи, продемонстрировать небритые подмышки, самостоятельно набить намеренно кривые татуировки или собрать максимально нелепый образ. Продвинутой молодежи такое нравится, люди постарше разве что тяжело вздохнут.