Обнаружены останки сухопутных гигантов, крупнее которых на Земле и не было

Титанозавры были огромными животными с очень маленьким мозгом. Ничем особенным не занимались - только ели.

Палеонтологи обнародовали результаты раскопок двух гигантских скелетов, обнаруженных в Аргентине. Своего рода отчет о проделанной работе, продолжающейся уже несколько лет, они опубликовали в журнале Cretaceous Research, на который ссылается The Daily Mail.

Раскопки в провинции Неукен: палентологи докопались до позвонков хвоста исполина.

Скелеты принадлежат травоядным ящерам – гигантам с длинными шеями, с обликом которых нас талантливо познакомили фильмы из серии «Парк Юрского периода». Только те – из кино – были гораздо меньше «аргентинских». Титанозавры – так их назвали. Жили эти существа примерно 100 миллионов лет назад.

Одни останки были обнаружены в провинции Неукен (Neuquеn Province) в 2012 году. Пока удалось извлечь половину хвоста гиганта и кости таза. Остальное – возможно, полный скелет, как полагают ученые, скрыто в скальной породе.

Палеонтологи нашли кости таза и половину хвоста Неукенского титанозавра. Намерены откопать остальное.

На другой скелет в 2013 году наткнулся фермер, проживающий в Патагонии – в местечке Ла Флеча (La Flecha) аргентинской провинции Чубут (Provincia del Chubut). Вызвал палеонтологов. Некоторые из прибывших оказались ниже берцовых костей обнаруженного динозавра. А это свидетельствовало о том, что он был в длину около 40 метров, возвышался на 20 метров – это уровень 7-го этажа жилого дома, весил примерно 60 тонн - столько, сколько 14 слонов. Хотя, по более смелым прикидкам, вес некоторых титанозавров мог достигать 100 тонн.

Берцовая кость Чубутского титанозавра.

Какой из аргентинских гигантов выше и тяжелее? Чтобы уверенно ответить на этот вопрос, ученым надо докопаться до берцовых костей Неукенского титанозавра - они в первую очередь позволяют оценить размер всего туловища. А по предварительным оценкам, Неукенский был примерно на 20 процентов крупнее Чубутского.

Титанозавры и в самом деле были огромны.

Кстати, крупные титанозавры водились и в Австралии. Почти два метра в поперечнике, если быть точным, то 175 сантиметров — след такого размера нашли палеонтологи из Университетов Квинсленда и Джеймса Кука (University of Queensland and James Cook University) на полуострове Дампир (Dampier Peninsula in north-western Australia).

След титанозавра, обнаруженный в Австралии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И как только земля носила таких гигантов?

По одной из гипотез, титанозавры обитали в озерах глубиной от 5 до 10 метров. В воде ящерам было не только тепло, но и легко – выталкивающая сила частично их разгружала. Казалось бы, гиганты должны были бы передвигаться, ступая по дну водоемов всеми четырьмя столбами своих огромных ног. Однако следы, недавно обнаруженные в Техасе, как выяснили палеонтологи из Университета Пердью ( Purdue University) и Музея естественных наук в Хьюстоне (Houston Museum of Natural Sciences), были оставлены лишь двумя ногами - исключительно передними. Как такое могло получиться? Каким образом гиганты уподоблялись цирковым собачкам?

