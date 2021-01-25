Момент боя Конора МакГрегора и Джастина Порье. Фото: REUTERS

Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов еще раз дал понять, что не видит смысла возвращаться в октагон. У себя на странице в Инстаграм он разместил видео с пробежкой и комментарием «Готовлюсь к дебюту в большом футболе, жду предложения, будем рассматривать». Таким образом Хабиб после боя Конор Макгрегор – Джастин Порье еще раз намекнул, что в UFC у него нет интересующих его соперников. Но что дальше делать самому Орлу? Какой путь выбрать?

Хабиб и футбол

Футбол в Инстаграме Нурмагомедова появился неслучайно. Он любит эту игру. Отец Хабиба Абдулманап был большим поклонником «Спартака» и знал чемпионские составы команды наизусть. У самого Хабиба была своя собственная футбольная команда, выступающая в любительской лиге Дагестан, да и сам боец неплохо играет в футбол. Он переписывается с Криштиану Роналду, следит за всеми новостями, а в прошлом году Нурмагомедов познакомился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Так что футбольная тема, пусть и в шутку, не зря появилась в Инстаграме Хабиба.

Но пост Нурмагомедова – это не только стеб. Похоже, чемпион в данный момент не очень хорошо представляет, что ему дальше делать в спорте. Особенно после боя Конор – Порье, в котором ирландец получил сокрушительное поражение.

Порье одержал победу во втором раунде поединка нокаутом. Фото: REUTERS

Виноват Конор – он подставил Хабиба

Теперь на миг представьте себе, что Конор выиграл. Что бы тогда началось! Ирландец бы бил себя кулаками в грудь, объявлял себя чемпионом и громко требовал реванша против Нурмагомедова. Это было бы отличное шоу, в которое наверняка оказался втянут и сам Хабиб. Это безумие набирало бы обороты с каждым днем, скандальные заявления бы наслаивались одно за другим, и в конце концов все лавиной обрушилось бы на зрителей и спонсоров известием о новом бое Хабиб – Конор. И при такой раскрутке поединок имел бы все шансы стать самым денежным в истории UFC.

Но сейчас все это фантазии. Конор проиграл, причем так показательно, что смысла встречаться с ним теперь у Хабиба нет. А возвращаться ради кого-то другого Орлу тоже не резон – не те имена, не та интрига.

«Я больше не буду его уговаривать»

Кажется, в UFC это понимают очень неплохо. Босс бойцовской организации Дана Уайт уже заявил, что не собирается вечно бегать за Нурмагомедовым. «Если он не захочет возобновлять карьеру, я больше не буду его уговаривать. Возможно, Дастин Порье и Майкл Чендлер подерутся за вакантный пояс в легком весе», – заявил Уайт. Это означает, что у Хабиба остается не так много времени, чтобы держать паузу.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но какие варианты есть у Нурмагомедова?

- Если возвращаться, то делать это надо до конца 2021 года. Время в спорте течет очень быстро, организм долго не может существовать в неопределенном состоянии. Да и имя, на котором делают сборы, со временем тускнеет.

- Но чем заниматься Хабибу, если не тренировками? Все-таки футбол – это все шутки. Но у чемпиона есть проекты по созданию собственного промоушена. Нурмагомедов купил лигу «Gorilla Fighting Championship» за 1 млн долларов и готов проводить турниры в России и на Ближнем Востоке. Может быть тогда стоит Хабибу полностью сосредоточиться на раскрутке этого проекта и забыть об октагоне?

- Есть еще вариант уйти в посторонний бизнес или политику. Но кажется, 32-летнему Нурмагомедову первое – скучно, а для второго еще не пришло время.

Но, что точно надо сделать Хабибу, так это, наконец, полностью определиться где сейчас его место – в октагоне или за периметром клетки.

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