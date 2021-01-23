Бой Конор Макгрегор - Дастин Порье 24 января 2021: прямая онлайн-трансляция боя UFC 257

Дастин Порье и Конор Макгрегор сойдутся в главном бою UFC 257. Фото: REUTERS

Рано утром 24 января по московскому времени в Эмиратах состоится событие, которого ждали очень долго. Конор Макгрегор вернется в UFC после годичного перерыва. 18 января 2020 года он победил нокаутом Дональда Серроне, а потом ушел на пенсию. Но затем возобновил карьеру. "КП" рассказывает о главных моментах боя Конор Макгрегор - Дастин Порье 24 января 2021.

Когда пройдет бой Конор Макгрегор - Дастин Порье 24 января 2021

Конор Макгрегор - Дастин Порье состоится рано утром 24 января 2021 года. Начало основного карта боев - с 06:00 по московскому времени. Схватка Конора и Порье - примерно в 7:30 утра.

Время начала боя Конор Макгрегор - Дастин Порье 24 января 2021

Бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье начнется после 07:30 по московскому времени в Абу-Даби 24 января 2021.

Счет боев Конора Макгрегора и Дастина Порье в UFC

Конор Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах. 22 раза победил, 19 - нокаутом, 1 - сдачей, 2 - решением судей. 4 раза ирландец проигрывал, все - сдачей, причем однажды - проиграв Хабибу. У Дастина Порье - 32 боя, 26 побед, 13 нокаутом, 6 - сдачей, 7 - решением судей. 6 раз Порье проигрывал свои встречи. По 2 раза - нокаутом, сдачей и решением судей. 1 поединок признан несостоявшимся.

Прогноз на бой Конор Макгрегор - Дастин Порье 24 января 2021

Конор одержит победу над Порье.

Место боя Конор Макгрегор - Дастин Порье 24 января 2021

Бой Конор Макгрегор - Дастин Порье 24 января 2021 пройдет в рамках большого турнира UFC 257 на Бойцовском острове UFC Fight Island в Абу-Даби.

Прямая онлайн-трансляция боя Конор Макгрегор - Дастин Порье 24 января 2021

Проследить за ходом боя Конор Макгрегор - Дастин Порье можно будет в прямом эфире телеканала РЕН ТВ, начиная с 06:00 по московскому времени.