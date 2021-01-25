«Маму прощать не спешу, но ее дети мне родные»: Брат короля TikTok Илья Милохин рассказал, почему опекуны не смогли заменить им семью

Блогер, певец Илья Милохин. Фото: Андрей Минаев

Скажу честно, про тиктокеров (блогеров, которые записывают видео в новой социальной сети тик-ток) раньше я слышала только от сына-подростка. Он, как и миллионы других мальчишек и девчонок, регулярно залипает в телефоне.

- Смотри, смотри, это король тик-тока Даня Милохин, - как-то подсунул он мне под нос ролик с парнем, кривляющимся на камеру.

- Бездельник… - махнула я рукой.

Но сын тут же парировал: «да он зарабатывает миллионы, поет с Басковым, Джиганом и Тимати». Стала гуглить — и все это оказалось правдой. Копнула дальше и оказалось, что 19-летний «король» и его не менее известный 20-летний брат, Илья Милохин, который помимо блогерства поет песни Виктора Дробыша, – сироты. В детский дом Оренбурга, в тот самый, где вырос Юрий Шатунов, мальчишки попали в 2003-м году, им тогда было 3 и 4 года. Спустя 10 лет ребят забрали в приёмную семью. Но все это время, то есть 17 лет, про маму и родственников они ничего не знали.

Мамашу-кукушку, 39-летнюю Любовь Бережную, журналисты «Комсомольской правды» нашли в оренбургской глубинке. Женщина не алкашка вовсе, хотя именно так думали ее брошенные сыновья, работает поваром в школьной столовой, живет с новым мужем, 14-летний сыном и 8-летней дочкой. Но сможет ли она теперь стать мамой для популярных сыновей и как им жилось в интернате?

Об этом в эксклюзивном интервью kp.ru рассказал Илья Милохин. Популярный певец и блогер пригласил нас в гости в так называемый дом тиктокеров, что в элитном поселке на территории Новой Москвы. Похоже на общагу, разве что ремонт хороший: общая кухня и душевые, блогеры сидят по своим комнатушкам. Помимо Ильи тут живут еще 10 человек.

Илья и его коллеги по бизнесу в тик-токе живут в доме в элитном поселке на территории Новой Москвы. Фото: Андрей Минаев

ИЗ ДЕТДОМА В ПРИЮТ ДЛЯ ТИКТОКЕРОВ

- Илья, ну тебе не привыкать, когда все общее, все-таки через детдом прошел. Не хочется уже свою квартирку, уют?

- Я бы сказал, что мы живем как в детском лагере. Распорядок дня даже есть: подъем, завтрак, полдник, обед. Скажу честно, мне это все еще в детстве надоело. Хотелось бы иметь свой угол. Но что делать, надо работать, а тут вместе с другими блогерами мы создаем крутой контент, помогаем друг другу. Без таких коллабораций развиваться в социальных сетях, быть блогером просто невозможно.

- Слушай, но неужели блогер – это твоя работа мечты? Знаю, что ты, когда брат Даня Милохин ушел с головой в соцсети, отговаривал его от этого.

- Я тогда просто в шоке был. Я вот честно ненавидел соцсети. Брату говорил: чувак, давай в спортзал ходить, что ты вообще делаешь!? А потом он знаменитым стал, переехал в Москву. Однажды меня пригласили на интервью о брате и тогда меня заметили продюсеры. Я стал записывать ролики. Но у меня они не тупые. Моя фишка - это социальные видео: дружба, отношения с родными, любовь.

Хит "Она" Илья записал в 2020 году. Фото: Андрей Минаев

- А что такое любовь? Ты как это слово в свои 20 лет понимаешь?

- Любовь? Любовь – это сука. Это такой промежуток времени, когда немножечко счастлив. Любовь - это труд. Двое работают, чтобы создать какие-то материальные и духовные отношения.

- Илья, но любовь - это ведь не только между мужчиной и женщиной. Есть же еще родители, например, или просто близкие люди, которые стали наставниками. Понимаешь, о чем я?

- Я ко всем равнодушно отношусь, вот честно. Я прожил какой-то промежуток времени, в котором мне реально было тяжело. Детский дом научил меня равнодушию. Я ко всем одинаково отношусь. Жизнь в приюте сломала жестко. Выживали сильнейшие, именно выживали. Как нас воспитывали? Били и очень жестко. Лупили и воспитатели, и старшие ребята. Это было просто выживание. По-другому и не скажешь.

Илья Милохин: "Детский дом научил меня равнодушию. Я ко всем одинаково отношусь". Фото: Андрей Минаев

МЕЧТАЛ О СЕСТРЕНКЕ

- Тебе же четыре было, когда ты попал в приют. Что-то из жизни «до» помнишь?

- Маму почти не помню, остался только размытый образ. Она красивая очень была. Но при этом жестокая. Нас с братом она била, привязывала к батарее. В тот день, когда она нас отдала, я ничего еще не понимал, но плакал сильно. А потом помню только бабушку, которая иногда нас с братом на выходные забирала.

- Ты ждал, что мама вернется?

- Поначалу да, конечно. Меня до сих пор эта ситуация не отпускает. Снятся сны, иногда я просыпаюсь весь в слезах.

- Даня, твой младший брат, всегда был с тобой рядом. Но почему вы сейчас не общаетесь?

- Я бы не сказал, что мы с братом были близки. Этого никогда не было. У нас даже в детском доме разные пути были. Даня был открытым и общительным всегда: пел, читал стихи, был любимчиком директора. А я был замкнутым. Двигался по спортивной линии: настольный теннис, футбол, хоккей. Мы из-за этого потеряли контакт еще тогда. Я был весь в спорте. Даже когда опекуны за нами приехали, мне было не до них: я был на соревнованиях.

- Ты хотел в приемную семью? Все-таки вы с братом уже были взрослыми на тот момент: тебе 14, ему 13 лет.

- Для нас же жизнь за детским домом – это сказка. Такое было тогда представление. Я честно, не ожидал, что нас с братом возьмут в семью. Помню приехал с соревнований, а директор с братом говорят, мол, собирайся к новым родителям. Я тогда только об одном просил, чтобы меня на футбол продолжили водить. Первое время поводили, а потом все. Мы ведь жили в деревне в 100 километрах от Оренбурга. Я тогда взял косу, пошел в поле и сделал сам спортивную площадку, ворота мы с Даней вместе смастерили из бревен, которые в лесу нашли.

Илья Минохин во время разговора с журналистами "КП". Фото: Андрей Минаев

- То есть сказки не случилось? Опекуны не заменили маму и папу?

- Нет, я их мамой и папой никогда не называл. Даня - да. Но он просто другой человек. Нас не били — и это самое главное. Опекуну Дмитрию я благодарен. У него пятеро своих детей, и он такой опытный наставник. Научил одному: поставил цель – выполни. Мы до сих пор общаемся, но редко.

- Сейчас, когда журналисты нашли твоих родных маму и папу, ты готов их принять, понять и простить?

- Что такое семья? Это любовь и воспитание. У меня этого всего не было. Я честно до сих пор не знаю ответ на вопрос, смогу ли я принять мать и отца. Мне время нужно, чтобы это понять. Но могу сказать, что с детьми мамы я буду общаться. У меня ведь брат есть и сестра. Я всегда о младшей сестренке мечтал. Еще в детском доме мысли такие были, как было бы здорово иметь сестру: защищать ее. Теперь у меня она есть. У меня цель в жизни появилась, мотивация: буду для сестренки жить, работать.

- Ты о чем сейчас мечтаешь?

- Стать профессиональным певцом. Вокалом сейчас занимаюсь. Готовлюсь к записи новой песни. Она будет еще покруче, чем мой первый трек «Она». Так что готовьтесь, это будет бомбический лирический хит. Учиться планирую, хочу на актерское отделение поступить. Ну и танцы, куда без них в тик-токе. Я не люблю это дело, но занимаюсь с хореографом.

- А о собственных детях ты думал когда-нибудь?

- Дети? Чтобы детей заводить, нужно что-то иметь: жилье свое, к примеру. А я пока все, что зарабатываю, вкладываю в музыку. А детей хочу, конечно, но в будущем: пацана и дочку. Точно знаю, что я никогда их не брошу.

Блогеры со своим основным рабочим инструментом. Фото: Андрей Минаев

ДОСЬЕ «КП»

Даня Милохин, 19 лет. Один из самых популярных тиктокеров России. По количеству подписчиков он входит в тройку лидеров. Только в социальной сети «Тик Ток» у него более 10 миллионов зрителей. Еще год назад о нем никто ничего не знал. Даня родился в Оренбурге и в три годика вместе со старшим братом Ильей Милохиным, которому было четыре, попал в детский дом, тот самый, в котором вырос солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Трудно поверить, но Даня спал именно на его кровати. Вместе с братом он прожили в детском доме больше 10 лет, после чего ребята попали в многодетную приемную семью. Даня до сих пор называет опекунов мамой и папой. В 2018-м Даня переехал в Москву и стал одним из основателей дома тиктокеров «Dream Team House». Всего через несколько месяцев он стал настоящей звездой. На самоизоляции Милохин начал петь. Первый трек «Я дома» принес ему миллионы просмотров и пропуск в мир шоу-бизнеса. Даня записал совместные песни с Тимати, Джиганом и Николаем Басковым. Зарабатывает блогер на рекламе. Контракты с PepsiCo, Honor, «Лентой», другими крупными брендами и певцами приносят ему 2 миллиона рублей в месяц. В конце 2019-го Даня Милохин получил премию «GQ» «Человек Года 2020».

Илья Милохин, 20 лет. Илья старший из братьев, но блогером он стал в тот момент, когда Даня уже собрал свой первый миллион подписчиков. В интернате и приемной семье Илья активно занимался спортом и мечтал стать футболистом. Но после переезда в Москву, примерно полгода назад, талантливого мальчишку заметили продюсеры. Параллельно с «Тик Током» Илья начал сольную карьеру. Он записал песню «Она», которую для него написал Виктор Дробыш. Сейчас Илья готовит к выпуску новый трек и профессионально занимается вокалом.

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