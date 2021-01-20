«Думала, что в детском доме им будет лучше»: «Комсомолка» нашла маму популярных тиктокеров Дани и Ильи Милохиных

Славу и деньги Илье и Дане Милохиным принесла соцсеть Тик-Ток. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЧАСТЬ 1

История братьев Дани и Ильи Милохиных похожа на сказку. Мальчики из детского дома вдруг становятся миллионерами. Известность и деньги ребятам принесла мега-популярная соцсеть Тик-Ток. Своими роликами прославился Даня Милохин, а потом подтянулся и старший Илья. Кроме того братья записывают песни с популярными исполнителями (см. «Досье «КП»).

И тут, по законам жанра, должны появиться бедные родственники, снедаемые муками совести, что отдали мальчишек в казенное учреждение. Однако найти родных Дани и Ильи Милохиных оказалось непросто.

Корреспондент «Комсомолки» отправилась в Оренбург. Но в доме, где до сих пор прописаны Даня с Ильей, встретил только младший брат их матери.

- Любаша здесь больше не живет, у неё другая семья, - рассказал дядя мальчишек Евгений Фролов.

Когда их упекли в детдом, ему самому было 14 лет. Что случилось, толком не помнит. Да и откуда ему знать. Только мать может рассказать правду. И мы нашли ее.

ПЕЛА ПЕСНЮ ПРО МАМУ

Еду в Тимашево, крошечный поселок в 100 километрах от Оренбурга. Из достопримечательностей тут старенький Дом кльтуры: в нем и библиотека, и кружки для школьников, и единственный на всю округу концертный зал. На двери афиша: «Новогодний концерт». Читаю фамилии участниц вокального ансамбля: … Любовь Бережная. Именно такая фамилия, по словам брата, сейчас у мамы Ильи и Дани Милохиных.

В этом посёлке мы нашли мать знаменитых блогеров. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Любу я застала на репетиции. Белокурая женщина в джинсах и модной футболочке со стразами старательно вытягивала ноты песни про маму, уткнувшись носом в текст, распечатанный на листке. На алкашку не похожа: ухоженная, моложавая. Никогда и не подумаешь, что такая дамочка могла отказаться от собственных детей. Может, не она?

После репетиции я дождалась Любу на улице и решила не юлить.

- Любовь, скажите честно, это вы мама Ильи и Дани Милохиных?

Услышав имена сыновей, женщина оторопела. Из рук в сугроб полетела дамская сумка, а сама она схватилась руками за голову и принялась рыдать.

- Да что ж вы ревете? Все хорошо с вашими мальчиками: живы, здоровы, - тут все мои сомнения, что это та сама Люба, окончательно пропали: делать нечего, пришлось ее утешать.

Вдвоем, штурмуя оренбургские сугробы, мы дошли до небольшого одноэтажного домика, окруженного множеством сараев.

- Тут я и живу с мужем, сыночком и дочкой, - начала рассказ Люба.

- Еще двое детей, значит, - ахнула я.

Этот дом семья купила всего 4 года назад. Помог материнский капитал. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

«ИХ ОТЕЦ ГУЛЯЛ И КОЛОЛСЯ»

Супруг Любы, простой деревенский комбайнер, про брошенных сыновей знал, а вот 14-летний сын Степан и 8-летняя дочка Лиза: ни сном ни духом. Чтобы не травмировать детей, Люба предложила устроиться на кухне, где и начала свою исповедь. На стол она положила паспорт: в нем до сих пор вписаны двое ее старших сыновей - Илья и Даня Милохины.

Даня и Илья записаны в паспорте мамы, сдавшей их в приют 17 лет назад. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Мои, мои мальчишки. Но имею ли я право так говорить? Кто я им, чужой человек! Когда с их отцом познакомилась, мне 17 лет было. Он к тому времени уже отсидел за угон, и меня мама сразу стала отговаривать, мол, он не пара. Но я любила его. Мне 39 сейчас и могу сказать, что любила я только Вячеслава, так знаете по-настоящему, с бабочками в животе. И он меня любил: были и цветы, и подарки. В 18 я родила Илюшку, замуж он меня не звал, и это стало первым звоночком. Мы жили у моих родителей в крошечной комнатушке. Илье было всего полгода, когда его отец стал гулять. Он красавец был и бабы к нему просто липли. Он уходил, потом возвращался, говорил, что любит и умолял о прощении, - рассказала Люба.

Люба родила Илью в 18 лет. Фото: Личный архив

Когда женщина забеременела вторым сыном, Вячеслав настаивал на аборте. Но Люба решила рожать.

- К тому времени я узнала, что муж употребляет наркотики. Боролась за нашу семью, пусть и неофициальную, как могла. А потом поняла, что мы ему не нужны: он не работал, гулял, кололся. В какой-то момент я его выгнала и осталась одна с сыновьями в родительском доме, - рассказала мама популярных блогеров.

Отец Дани и Ильи встречает первенца из родильного дома. Но счастье было недолгим . Фото: Личный архив

Чего не жилось с родителями, которые действительно помогали ей с детьми, Люба толком ответить не может.

- Это не жизнь была, а кошмар. Отчим очень строгий: тиран. Мы с мальчишками как мышки сидели в комнате и боялись даже голос подать. Потом я устроила их в детский сад, сама пошла работать в ресторан и переехала к своей подруге. Скажу честно, что она была алкоголичкой. Но я не пила ни тогда, ни сейчас. Что мне было делать? Я пыталась найти сыновьям нового папу. Было у меня две попытки, но ничего из этого не вышло. А их отец к тому времени во второй раз попал в тюрьму, - призналась женщина.

Лизе 8 лет и она мечтает обнять знаменитых братьев. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

«В ТОТ МОМЕНТ Я СЛОВНО БЫЛА МЕРТВА»

Тот день, когда решила отказаться от сыновей, Люба до сих пор помнит по минутам.

- Проснулась и поняла: я ничего сыновьям дать не могу. Угла своего нет, кормить их нечем. Возвращаться к родителям своим я не хотела тогда. Сейчас понимаю, что была дурой, но тогда было именно так. Меня с головой накрыла мысль, что Илюшке и Данилке без меня будет лучше. Я одела их, вызвала такси и поехала в социальную службу. Они плакали, Илья, он же старшенький, так смотрел в глаза с какой-то вселенской грустью. Но я в тот момент словно уже была мертва: ничто во мне не дрогнуло. Тогда я не хотела отказываться от них навсегда и написала заявление, мол, прошу временно присмотреть за детьми, - рассказала Люба.

Братья Милохины с сестрой. Фото: Личный архив

Но Люба не только не забрала сыновей, за все время она так ни разу их и не навестила. Почти сразу женщина познакомилась с будущим мужем Дмитрием. Но уверяет, что по детям скучала.

- Года три я точно каждую ночь ревела в подушку. Но жизнь продолжалась. Я тогда работала на рынке, помните эти товары: "все по 10 рублей". Дима там же работал грузчиком, так мы и познакомились. Он привел меня в квартиру своих родственников в Оренбурге и я сразу там осталась. Месяца три мы спали на одной кровати, но близости не было. Я не доверяла тогда мужчинам, думала, что меня снова обманут. А потом он сделал мне предложение, мы поженились, родился Степа, потом Лиза. Я мужа всегда просила, мол, давай мальчишек моих заберем. А в ответ он просто молчал. Да и куда было забирать, мы сами жили в съемных квартирах, - призналась Люба.

Илье полгода. Фото: Личный архив

«МАЛЬЧИШКИ МОИ В МЕНЯ ТАКИЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ»

Собственное жилье у семьи появилось всего четыре года назад. Домик в Тимашево купили на материнский капитал. Живут бедно, но на самое необходимое хватает.

- Когда мы дом купили, я уже сама не решилась забрать сыновей, решила, что они уже взрослые, что я им уже не нужна, - развела руками Люба. - Я работаю поваром в школе. 40 детей на мне: накормить, помыть посуду. Зарплата чуть меньше 14 тысяч рублей, и я до сих пор алименты плачу государству на Даню и Илью. А что в хоре пою, так это просто для души. Думаю, мальчишки мои в меня такие талантливые.

Любовь Бережная с новым мужем дочкой и сыном. Дети не знали про знаменитых братьев. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

О том, что брошенные сыновья стали знаменитыми, Люба узнала примерно полгода назад: увидела ролик по телевизору. Но писать мальчишкам в социальные сети не решилась.

Люба простой повар, но после работы она поёт в Доме Культуры. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Я боюсь, что они решат: нашлась мамаша и ей от нас только деньги нужны. Но это не так. Все, что мне нужно, это их прощение. Я на коленях его молить буду. Знаю, что не заслуживаю, но надеюсь, что когда-то мы будем вместе!

Любовь Бережная работает поваром в школе и своих домашних тоже балует. Даню и Илью она ждёт в гости и будет угощать домашним салом. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Братьям Милохиным предстоит встреча с мамой, которую они не видели 15 лет. Но ещё раньше от них отказался отец. А ведь он жив, и теперь тоже мечтает увидеть своих мальчиков. «Комсомолка» нашла Вячеслава Крапчина. Его историю читайте в следующей части.

ДОСЬЕ «КП»

Даня Милохин, 19 лет. Один из самых популярных тиктокеров России. По количеству подписчиков он входит в тройку лидеров. Только в социальной сети «Тик Ток» у него более 10 миллионов зрителей. Еще год назад о нем никто ничего не знал. Даня родился в Оренбурге и в три годика вместе со старшим братом Ильей Милохиным, которому было четыре, попал в детский дом, тот самый в котором вырос солист группы «Ласковый май», Юрий Шатунов. Трудно поверить, но Даня спал именно на его кровати. Вместе с братом он прожили в детском доме больше 10 лет, после чего ребята попали в многодетную приемную семью. Даня до сих пор называет опекунов мамой и папой. В 2018-м Даня переехал в Москву и стал одним из основателей дома тиктокеров «Dream Team House». Всего через несколько месяцев он стал настоящей звездой. На самоизоляции Милохин начал петь. Первый трек «Я дома» принес ему миллионы просмотров и пропуск в мир шоу-бизнеса. Даня записал совместные песни с Тимати, Джиганом и Николаем Басковым.

Даня Милохин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Детский дом, в котором Даня и Илья Милохины прожили 10 лет. Тут вырос и певец Юрий Шатунов. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Зарабатывает блогер на рекламе. Контракты с PepsiCo, Honor, «Лентой», другими крупными брендами и певцами приносят ему 2 миллиона рублей в месяц. В конце 2019-го Даня Милохин получил премию «GQ» «Человек Года 2020».

Илья Милохин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Илья Милохин, 20 лет. Илья старший из братьев, но блогером он стал в тот момент, когда Даня уже собрал свой первыми миллион подписчиков. В интернате и приемной семье Илья активно занимался спортом и мечтал стать футболистом. Но после переезда в Москву, примерно полгода назад, талантливого мальчишку заметили продюсеры. Параллельно с «Тик Током» Илья начал сольную карьеру. Он записал песню «Она», которую для него написал Виктор Дробыш. Сейчас Илья готовит к выпуску новый трек и профессионально занимается вокалом.

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