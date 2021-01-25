С чего начать бизнес в 2021 году: советы бизнес-ангелов стартаперам

Идеи для начинающих предпринимателей — от создания подкастов до антистрессовых разработок Фото: Shutterstock

В кризис самое время менять свою жизнь и открывать бизнес, потому как этот период дает новые возможности, убеждены экономисты. За какое дело браться и не прогореть, особенно новичкам?

Эксперты бизнес-инкубатора РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Пивовар и Олег Погожев назвали 5 перспективных идей для открытия бизнеса в 2021 году.

1. Не ширпотреб, а исключительность.

Специалисты видят возможности для роста бизнеса в узких нишах, а не массовых. Что касается интернет-магазинов, серьезно окрепших в пандемию, то базовые потребности населения практически полностью удовлетворяют интернет-гиганты. То же самое можно сказать про онлайн-образование. Поэтому и нужно «бить» по специализированным направлениям. Всегда найдутся клиенты, которым нужны эксклюзивные товары и уникальные услуги. Если считаете себя профессионалом в том или ином направлении, можете эти знания и навыки монетизировать.

Так, в интернете можно продавать товары или услуги, связанные с определенным хобби, видом спорта, антикварными товарами, коллекционной атрибутикой. Или же открыть узкоспециализированные и максимально полезные курсы в формате онлайн-обучения.

2. Доставка «от А до Я».

Сервисы доставки за время карантина приобрели громадное значение и для запертых дома людей, и для бизнеса, и для оставшихся без работы. Экономисты считают, что здесь также актуален нишевый подход: доставка в конкретном районе, специализированные курьерские услуги и любые инфраструктурные решения в сфере навигации курьеров, выстраивания логистики и даже упаковки.

3. Айтишники любого пошива.

Как никогда ранее востребованы IT-специалисты. Любые: от самых простых, готовых сделать сайт для онлайн-курса или настроить рекламу в соцсетях, до продвинутых, предлагающих решения автоматизации бизнес-процессов в современных условиях.

4. Искусственный интеллект во всех проявлениях.

Здесь уже нужны продвинутые айтишники. Работы для них полно. Так как постоянно растет количество данных, их требуется по-новому обрабатывать и структурировать. Требуется масса решений по нейросетям и машинному обучению в обработке данных. Стартапы по этим направлениям наверняка «выстрелят», не случайно в 2020 году в них вложили рекордные инвестиции.

5. Индустрия медиаразвлечений.

2020-м в кино и театр было ходить небезопасно. И многие месяцы они были закрыты, что называется, «на лопату». Но меньше смотреть различных шоу люди не стали. Опять же все ушло в онлайн. Поэтому выиграют те, кто будет иметь отношение к созданию мини-сериалов, каналов блогеров, подкастов. Все эти продукты сейчас активно набирают миллионы аудитории, что обязательно гарантирует высокий доход.

Фото: Shutterstock

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

«НЕ ВКЛАДЫВАТЬ ВСЕ И ПОКА НЕ УВОЛЬНЯТЬСЯ»

По мнению генерального директора международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимира Жиганова, можно начать предпринимать с малого, не вкладывая основные сбережения и оставаясь на работе по найму. Например:

- Вести свой блог и продавать контент или нативную рекламу в нем, также можно предлагать личные консультации по вопросам, в которых вы компетентны;

- Делать что-то руками. Вязание, выпечка тортов, производство свечей – эти товары можно продавать в социальных сетях, а умения – на мастер-классах;

- Продвинуть свой обучающий курс можно на специальных интернет-платформах, которые за определенный процент рекламируют обучающие семинары по самым разным темам. Это отличное подспорье для поиска первых клиентов и продвижения;

- Стать посредником между заказчиком и исполнителем. В России практически умерла event-индустрия, много компаний перешли в онлайн: онлайн-корпоративы, онлайн-тренинги для сотрудников, онлайн-конференции. Предложений слишком много, поэтому сложно оценить качество и компетентность компании. Поэтому заказчики и исполнители готовы платить очень хорошие комиссии за услуги посредничества людям, которые смогут подобрать под потребности компании профессионального исполнителя.

«СОБРАТЬ КОМАНДУ УЧЕНЫХ»

Уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области, владелец ресторанной сети, член Генерального совета Партии Роста Лариса Невидайло говорит, что, как никогда, сегодня востребованы любые стартапы, связанные с экологией и медициной. В России много достойных ученых в этих нишах, можно собрать превосходную команду в таких темах:

- Методы борьбы со стрессом;

- Биохакинг;

- Персонализированная медицина.

«РАСТИТЬ ХЛЕБ»

Генеральный директор группы компаний «Кориб» Олег Коробченко уверен, что в 2021 году нужно вкладываться в бизнес в сельском хозяйстве, так как из-за санкций и курса на импортозамещение спрос на отечественное продовольствие будет только расти.

- Из-за падения доходов население будут больше есть хлебобулочных изделий - так происходит всегда, когда падает экономика, - конкретизирует Коробченко. - Если говорить о других отраслях, то будет расти бизнес в сфере ремонта, в том числе капитального из-за экономии на покупке нового оборудования. Будут развиваться те производства, чья сырьевая база находится в России – например, производство металлических изделий, изделий из древесины. Если государство поддержит таможенными квотами на ввоз импортного сырья в Россию, то отечественное производство может быть успешным.

«СЛЕДОВАТЬ ЗА ЭКО-СИСТЕМАМИ»

Управляющий партнер «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов готов вложится в проекты, которые формируют либо платформы, либо эко-системы (множество услуг под одним брендом, - ред.).

- Естественно, никакой стартап в один момент сейчас не станет ни Сбером, ни Яндексом, ни Mail.ru. Тогда чем же заниматься? Необходимо стать чайкой, которая следует за теплоходом. Им легче строить путь в фарватере большого судна. Вот и стартаперам нужно следовать за экосистемой. Сегодня ни одна из них не закрывает весь рынок товаров и услуг, но стремится в сторону того, чтобы присутствовать везде: от производства спичек и карандашей, до создания космических кораблей. Необходимо смотреть, чего в платформах-гигантах не хватает сейчас. Какие товары и услуги были бы им полезны? А мы – инвесторы, профинансируем вас и разместим ваш проект на одной из платформ, - советует Тарасов.

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