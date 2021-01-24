Все богатые делают это: 11 привычек, которые отличают состоятельных людей

Чтобы стать богатым, достаточно изменить привычки. Фото: Shutterstock

Давайте начистоту: наступивший год мы встречали без особого оптимизма. Как показал свежий опрос компании Gallup International, 87% россиян уверены: для экономики 2021-й год будет не лучше предыдущего.

А раз веры во всемирное экономическое процветание у нас с вами нет, надеяться остается лишь на себя. Кризис - время взять себя за шкирку, поменять свои привычки и добиться успеха. Ведь именно они, привычки, и делают людей богатыми или бедными. Так считают исследователи, много лет изучавшие поведение толстосумов. А мы собрали их опыт воедино и определили главные повседневные привычки состоятельных людей. Изучайте, берите на вооружение и воспитывайте в себе «богатые» привычки! В нынешнем году они вам пригодятся. Да и в следующих не помешают.

ЧТОБ ТЫ ЖИЛ НА ДВЕ ЗАРПЛАТЫ

Ученые из американского университета Брауна пять лет изучали поведение 50 тысяч семей - как состоятельных, так и с низким доходом. При этом наследников богатых родителей в фокус-группу не пустили - все толстосумы, участвовавшие в исследовании, сколотили свой капитал сами. В результате ученые вывели четкую взаимосвязь между привычками людей и их богатством (или его отсутствием).

Итак, вот что делает богатый, а бедный – не делает.

1. Читает профессиональную литературу

Состоятельные люди читают гораздо больше бедных. При этом 79% богачей читают специализированную литературу, которая помогает развиваться и повышает профессионализм. Бедные люди, если и читают, то в основном художественные книги.

2. Не играет в лотереи

Это в художественном кино супербизнесмен на «Ламборджини» мечет на рулетку пачки долларов и разоряет казино до нитки. В документальном фильме сцена выглядела бы куда печальнее: голодранец на старой «Ладе» приезжает в игорный дом, где и оставляет эту «Ладу» вместе с последними штанами. Азартные игры, лотереи, ставки на спорт - все это для бедных. Подобными попытками дернуть удачу за хвост увлекаются 77% людей с низким доходом и лишь 6% богачей.

Состоятельные люди покупают то, что по карману. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. Покупает только то, что по карману

Как выяснили ученые, богатые люди стараются не покупать вещи, на которые у них не хватает денег. А человек с низким доходом готов влезть в кредит, чтобы купить машину или телефон покруче.

4. Имеет несколько источников дохода

У 67% состоятельных людей – больше одного источника дохода. Кто-то подрабатывает, кто-то сдает недвижимость или занимается инвестициями параллельно с работой. А среди людей с низким достатком 94% живут на доходы с основного (и единственного) места работы. Так что если хотите пожелать человеку прозябать в бедности, старое доброе «Чтоб ты жил на одну зарплату» все еще работает.

5. Ведет семейный бюджет

Куда деньги делись? У богатых этот вопрос не возникает: 84% из них записывают свои траты и планируют расходы. Среди бедных так делает лишь каждый пятый.

6. Делает сбережения

Почти все богачи регулярно откладывают деньги на будущее. Среди людей с низким доходом 20% вообще не делают сбережений, и лишь каждый двадцатый ежемесячно откладывает больше 10% своего дохода.

Вы можете сказать: просто богатым есть, что откладывать, а бедным - нечего. Но это не совсем так. Во-первых, речь все-таки не о нищих, а о людях с доходом ниже среднего. У них есть зарплаты, жилье. А во-вторых, вот как они сами объяснили ученым отказ от сбережений. Дескать, если бы от зарплаты оставалась куча денег, мы бы их откладывали. А раз денег остается немного, их и беречь не стоит - лучше потратить на что-нибудь. На лотерейные билеты, например.

Чтобы разбогатеть, нужно делать сбережения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

Исследование богачей - занятие не только интересное, но и прибыльное. За пять лет американский финансист Томас Корли изучил поведение 233 толстосумов и 128 людей с низкими доходами, после чего написал бестселлер «Ежедневные привычки богатых людей». И теперь читает по всему миру лекции, как стать богатым, изменив свои привычки. Билет на лекцию Корли стоит недешево. Мы же совершенно бесплатно рассказываем вам о том, чем отличаются богатые от бедных по наблюдениям писателя.

7. Занимаются спортом

Из опрошенных Томом Корли богачей 76% тратят на тренировки минимум по полчаса четыре раза в неделю. Из людей с доходом ниже среднего лишь 23% регулярно занимаются спортом.

8. Почти не смотрят ТВ

Две трети богачей уделяют телевизору меньше часа в сутки, а смотрят в основном новости. Ток-шоу и сериалы - для бедных: 77% людей с низким доходом смотрят ТВ каждый день дольше часа.

9. Общаются с успешными людьми

«Отношения - валюта богатых» - считает и сам Корли, и две трети толстосумов из его исследования. Они стараются не просто заводить полезные знакомства, но и почаще общаться с богатыми людьми, поздравлять их с праздниками и просто напоминать о себе.

Занятия спортом - хорошая привычка для тех, кто хочет разбогатеть. Фото: Shutterstock

10. Рано встают

Многие богачи, «изученные» Томасом Корли, просыпаются минимум за три часа до начала работы. Утром свободное время они тратят на чтение и спорт. А по дороге на работу они не просто трут глаза в маршрутке, а слушают аудиокниги. За этим занятием были замечены 63% богачей и лишь 5% бедных.

11. Составляют список дел на день

Почти все успешные люди из списка Корли не только составляют список дел на день, но и (удивительное дело!) полностью выполняют его. А еще они записывают свои цели на месяц и год. Среди бедных лишь каждый пятый составляет подобные списки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Бизнес-психолог Ольга Ходзинская: «Баня и рыбалка - тоже привычки успешного человека»

- Чтобы стать богатым, нужно изменить мышление. Для этого и надо воспитывать в себе привычки богатых людей, - говорит Ольга Ходзинская, создатель Ассоциации бизнес-психологов России. - Чтобы было проще их развивать, поставьте перед собой вдохновляющую цель, определитесь, для чего именно вам нужно это богатство. Кроме того, ваша работа должна вам нравиться: в нелюбимом деле гораздо сложнее добиться успеха и высокого заработка.

Привычки богатых людей регламентируют не только их рабочий день, но и досуг. Отдых успешного человека обязательно должен проходить без гаджетов. Не забывайте и о тех привычках и техниках, которые помогают снять напряжение: массаже, бане, рыбалке, медитации.

А еще, чтобы стать богатым, важно не только приобретать полезные привычки, но и избавляться от тех, которые тормозят ваше развитие. Среди них - привычка винить кого-то в своих проблемах и полагаться на других. Люди, привыкшие считать, что от них ничего не зависит, богатыми не становятся.

ГЛАС НАРОДА

Книги, списки... Главное - связи!

Заводим нужные знакомства, совесть выкидываем, добавляем немного везения, разбавляем все это трудолюбием и деловой хваткой - олигарх готов! Именно в этом, а не в чтении или раннем подъеме, видится россиянам рецепт богатства. Это выяснили аналитики научно-исследовательского социологического центра РАН. Они попросили респондентов ответить на вопрос о причинах богатства своих знакомых, и большинство опрошенных на первое место поставили именно полезные связи. Вон и американские исследователи говорят, что их нужно заводить и поддерживать. Так что покопайтесь в телефоне - вдруг сегодня день рождения знакомого министра? Надо поздравить!

Почему ваши знакомые богаты?

Они имеют полезные связи - 53%

У них есть деловая хватка - 45%

Они много и упорно работают - 40%

Смогли использовать свой шанс - 35%

Им повезло - 30%

У них есть сбережения - 27%

У них высокий уровень образования и квалификации - 23%

Имеют возможность брать взятки - 14%

Они непорядочные, нечестные - 10%

Они связаны с криминалом - 8%

По данным ФНИЦС РАН. Респонденты могли дать несколько вариантов ответа.