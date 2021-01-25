Анфиса Резцова: Меня тоже долбили палкой по спине. А Большунова надо сейчас поддержать

Александра Большунова подрезал финский гонщик, а наш спортсмен сначала пытался ударить его палкой, а потом специально врезался в него на финише, сбив с ног. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала скандал, который произошел на финише лыжной эстафеты в Лахти. Напомним, что Александра Большунова подрезал финский гонщик, а наш спортсмен сначала пытался ударить его палкой, а потом специально врезался в него на финише, сбив с ног.

- Анфиса Анатольевна, как вы восприняли эту историю?

- Я, честно сказать, на Сашином месте так же бы поступила. Потому что это не дело тоже - взял и пересек лыжню за несколько метров до финиша. И как-то неправильно - Сашу наказали, а финна - нет. Единственное, что, конечно, после финиша, когда он в него втюхался, это немножко неправильно с Сашиной стороны. То, что на эмоциях палкой он замахнулся, я бы, наверное, так же бы поступила. Потому что не по-людски это как-то. Сейчас, может быть, стоит Саше извиниться перед финном, чтобы немножко для себя смягчить вот эту обстановку, чтобы не было дальнейших последствий.

- Говорят, что пошла охота на Большунова. И норвержцы перед этим в скиатлоне сбили его на лыжне…

- Ну, лидеру всегда мешают. Он немножко, наверное, утомил всех своими победами и, конечно, все обозлены на него. Ну, ребята, обыгрывайте, кто вам не дает-то? Обыгрывайте его. Какие проблемы-то? Не получается? Ну, таким способом - тоже не дело. Не по-спортивному. А если бы он не помешал, Саша бы выиграл у него, однозначно. Он бы выкинул лыжу и однозначно бы выиграл. И то, что не наказали финна за такой «подвиг», я считаю, неправильно - надо как-то было и того, и другого.

- Обсуждают, что пора переписывать правила в лыжных гонках. Лучше разграничивать финишные коридоры.

- Ну, наверное. После этого инцидента должно быть какое-то, наверное, изменение, чтобы такое не повторялось. Допустим, за сто метров до финиша, чтобы по какому коридору ты шел, в этом же и оставался.

- А в ваши времена были похожие случаи?

- Да было всяко. И палкой по спине долбили, и по лыжам стучали сзади. Всякое было.

- То есть, это с виду только лыжные гонки - такой спокойный вид спорта.

- Это спорт. Любой вид спорта он такой немножко нечестный, будем так говорить. Поэтому в любом виде бывают всякие инциденты.

- То есть, обмануть, подрезать соперника - это нормально?

- Ну, конечно, это нормально. Схитрить.

- А вас лично так подрезали?

- Было что-то, но до драки не доходило… Видимо, тоже кому-то мешала, будучи лидером.

- А вот тут сейчас Зимятов комментировал эту историю, говорит, что Большунову это должно пойти на пользу и иногда с небес на землю опуститься нужно.

- Главное, чтобы все немного успокоились. И, чтобы Саша Большунов психологически не надломиться, как в прошлом году Саша Логинов - с этой полицией в гостинице с утра пораньше - это чисто психологически такой надлом у спортсмена происходит… Надо немного загладить это все уже. И самое главное, чтобы его поддерживали и руководители, и тренерский штаб. Не то, что вот как Логинов в прошлом году практически один бился за свои позиции. Хочется, чтобы Большунова сейчас все поддержали.

- Так, говорят, что на него финны там уже в полицию подали.

- Ну, говорят, да. Я полагаю, в этой ситуации ему нужно извиниться, наверное. Чтобы смягчить свое дальнейшее положение.

- И показать все на лыжне?

- Да. Чтобы поняли, что работа над ошибками прошла. И поставить всех на место по-спортивному.

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