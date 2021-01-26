Подборка самых выгодных предложений от любимых магазинов в Киберпонедельник 2021!

Максимально выгодные цены на самые популярные категории товаров от всех интернет-магазинов страны ждут покупателей уже в в ближайший понедельник! Ну а в нашей сегодняшней статье мы хотим поделиться с Вами подборкой магазинов, которые приготовили для своих клиентов наиболее привлекательные предложения.

Первым в нашей сегодняшней подборке является интернет-магазин М Видео, который известен своими выгодными ценами на бытовую технику и электронику. Так, в каталоге компании насчитывается более 20 тысяч наименований продукции, приобрести которую можно в разы дешевле благодаря постоянным акциям, которые устраивает магазин для своих клиентов. Например, в этот Киберпонедельник, покупателей ждут специальные промокоды: на скидку 3000 рублей при минимальной сумме заказа от 30000 рублей, на скидку 5000 рублей при сумме заказа от 40000 рублей, на 7000 рублей – от 50000 рублей и на 10000 рублей при покупке от 70000 рублей. Помимо скидок по промокодам, клиентов ждёт и специальная распродажа со скидками до 10000 рублей на бытовую технику и телевизоры от любимых брендов! Также не забывайте и про другие акции от магазина: скидку 50% на саундбар при покупке телевизора LG, скидку 30% на второй или 50% на третий товар Bosch или Siemens при покупке в комплекте и скидку 50% на онлайн-кинотеатры при покупке телевизоров и аудиотехники. Напоминаем, что подробные условия этих и других акций, а также промокоды М Видео на скидку Вы всегда можете найти на нашей странице.

Следующее место в нашей подборке по праву занимает интернет-магазин Летуаль. В этот Киберпонедельник компания подготовила для своих любимых клиентов скидки до 70% на декоративную и уходовую косметику, парфюмерию и другие товары для красоты. Помимо этого, покупателей ждут специальные скидки до 40% на продукцию Dr.Jart+, в том числе и на популярную серию средств Ceramidin. Также сейчас в магазине проходят особые акции и на товары других брендов: так, купить продукцию для макияжа SODA можно со скидками до 30%, а товары от знаменитого японского бренда shu uemura со скидками до 40%. Кроме того, эксклюзивные подарки ждут клиентов при покупке продукции BLOM, NARS, Dr.Jart+ и shu uemura. Не забывайте и про специальную акцию для именинников: оформить заказ в свой день рождения и целых 30 дней после него можно со скидкой до 35%! Подробная информация об этих, а также других специальных предложениях от магазина ждёт Вас на нашей странице. Кроме того, там Вы также найдёте наш эксклюзивный промокод Летуаль на скидку 8% на заказ при сумме покупки от 800 рублей.

Ещё один магазин, про который мы хотим Вам сегодня рассказать – это интернет-магазин Goods. Компания является большим маркетплейсом с огромным ассортиментом товаров, оформить заказ по приятным ценам в котором можно из любого партнёрского интернет-магазина. В этому году на Киберпонедельник компания подготовила для своих клиентов специальную распродажу со скидками до 50% на более, чем 25000 товаров! Кроме того, покупателям предоставляются специальные промокоды на скидки: на скидку 1800 рублей на одежду, обувь и аксессуары при покупке от 6000 рублей, на скидку 1500 рублей на технику при покупке от 10000 рублей и на скидку 700 рублей на технику при покупке от 3500 рублей. Обратите внимание, что скидка по промокодам не действует на товары по акции “Гарантия лучшей цены”. Также напоминаем Вам про специальные промокоды от магазина Hoff: на скидку 3000 рублей при покупке от 20000 рублей и на скидку 1000 рублей при покупке от 10000 рублей. Ещё больше акций, а также эксклюзивные промокоды Goods Вы всегда можете найти на нашей странице.

Ну и последним в нашей сегодняшней подборке будет интернет-магазин ОБИ. Компания является одной из самых популярных на российском рынке гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для ремонта дома и дачи. В этот Киберпонедельник магазин подготовил для своих покупателей подборку товаров по выгодным ценам со скидками до 50%! Кроме того, специальные акции действуют и на отдельные категории товаров: скидки до 8000 рублей на товары для уборки снега, скидки до 50% на двери, скидки до 33% на светильники и люстры, скидки до 32% на товары для ванной комнаты, скидки до 30% на плитку, инструменты и товары для рассады, скидки до 29% на ламинат и скидки до 28% на обои. Более подробные условия этих акций, а также другие спецпредложения и даже промокоды ОБИ на скидку ждут Вас на нашей странице.

Товары на Киберпонедельник разлетаются как горячие пирожки, поэтому предлагаем Вам не затягивать с выбором и кидать товары в корзины магазинов из подборки уже сейчас! Ну и, конечно, обязательно загляните на наш сайт Промокоды КП ру – там Вас ждёт много интересного!

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