Орнитолог Вадим Мишин: «Городским уткам в феврале без нашей помощи не выжить»

Чирок-свистунок. Фото: Анна Сорокина

Есть у городских жителей хорошая традиция - спасать зимой пернатых от голода. Здесь вам и гуманность. И добросердечность. И птицелюбие, если хотите. Накормил утиную семью на пруду, домой пришел и чувствуешь, что день прошёл не зря. Добрые поступки, как и труд, облагораживают человека.

Но иногда его душевные порывы оборачиваются бедой. Потому как не всякая еда одинаково полезна. Наевшись черного хлеба, утка мучается от несварения желудка и даже может из-за этого умереть. Белая булка вызывает ожирение внутренних органов. Кряква теряет природную бодрость. И тоже чаще всего погибает (сердце не выдерживает). Не говоря уже об остатках с домашнего стола, которые также нельзя давать пернатым (продукты с приправами, пряностями и сахаром, солёности, копчёности и так далее).

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО - НЕ НАВРЕДИТЬ

В редакцию обратился житель Северного Бутова Владимир и попросил на страницах газеты в очередной раз провести ликбез.

- Потому что все берега усыпаны хлебом, - сообщил мужчина. - В пойме реки Битца, например, базируется целый утиный полк. Несколько сотен птиц. И вместо того, чтобы помочь им, люди обрекают их на верную гибель. Ещё и детей этому учат. В парках, кстати, возле незамерзающих прудов установлены стенды о том, как правильно кормить крякв и огарей (за подписью Мосприроды, - прим. авт). Но даже там народ умудряется скармливать по целой буханке ржаного.

По словам руководителя птичьего приюта в Сокольниках Вадима Мишина, зимой водоплавающие птицы выживают только за счет человека. Без нашей кормёжки утки просто погибнут.

И вот чем лучше их кормить:

- овощи - лучше всего зеленые (например, резаная капуста);

- творог;

- мясной фарш (сырой);

- корм для кошек или собак (сухой, бросается прямо в воду);

- разваренные крупы, перемешанные с рубленой сырой печенью;

- фрукты, порезанные на кусочки;

- пшено (отсыпается на землю недалеко от кромки воды).

Разумеется, гораздо проще схватить со стола черную хлебную корку и, проходя мимо водоема, запульнуть ее с моста в воду (чем возиться с капустой или тратить деньги на кошачий корм). Но, согласитесь, лучше уж совсем ничего не давать, чем вредить.

СНЕГИРИ - ГЕРОИ, ПОГЛЯДИ

- Не надо забывать и о певчих птичках, которые тоже не откажутся от угощений в это непростое время года, - рассказал «КП» Вадим Мишин. - И самый оптимальный корм для них - это сырые несолёные семечки. Желательно, мелкие. Насыпать нужно в кормушки - их у нас в парках много. На землю лучше не надо, иначе вы не птиц накормите, а грызунов. Например, крыс. Семечки любят клевать синицы - разные их виды. Большая лазоревка, московка, гаичка, королёк (малюсенькая, весит не больше восьми граммов, - прим. авт), ополовник и другие.

По словам орнитолога, насекомоядным птицам человек тоже может помочь. Особенно после ледяных дождей, когда еда в естественной среде временно становится недоступной. Так было, например, в этот Новый год.

- Можно подкормить дятлов или, например, поползней с сойками, - говорит Вадим Мишин. - Для этого нужно съездить на птичий рынок (или в зоомагазин) и купить сухой корм «Гаммарус». Он предназначен для рыбок, однако прекрасно подойдет и для птиц. Это высушенные рачки, в которых есть полезные вещества. Цена почти символическая (за 60 гр - 100 руб, - прим. авт).

В птичьем приюте напоминают, что февраль для птиц - один из самых тяжелых периодов. И даже, словно литераторы, сравнивают его с горкой, на которую человек пытается заехать на велосипеде. Больше половины пути вроде как терпимо, а вот в конце, ближе к вершине, становится очень тяжко. Этот сложный участок и есть февраль.

- Также можно подкормить снегирей и свиристелей, - добавил Вадим Мишин. - Они очень любят сушеные ягоды. Например, калину с рябиной.

РЕДКАЯ ПТИЦА ДОПЛЫЛА ДО СЕРЕДИНЫ ЯУЗЫ

Тем временем специалисты Мосприроды сообщают: в столице замечен чирок-свистунок! Это необычная утка - она имеет 1-ю категорию редкости в Красной книге Москвы (находится под угрозой исчезновения).

Четырех птиц (самца и трех самок) заметили этой зимой на реке Яузе (хотя чаще всего этот вид с наступлением холодов мигрирует в теплые края).

- Эти утки держатся в местах скопления других водоплавающих птиц, - рассказали «КП» в Мосприроде, - но обычно ведут себя по отношению к человеку осторожно и недоверчиво. Летом питаются моллюсками, червями, насекомыми и ракообразными. Зимой переходят на растительные корма. Но от угощений, брошенных в воду человеком, тоже не откажутся.

На Яузе утки вели себя осторожно, словно осознавая свою редкость. Самец переместился выше по течению и начал настойчиво посвистывать, подзывая к себе таким образом самку. Очевидно, что название «свистунок» дали этой птице неслучайно. По размеру она в полтора раза меньше, чем кряква. Имеет узкие заострённые крылья, а потому взлетает почти вертикально.

ОСТАЛИСЬ ЗИМОВАТЬ

Согласно результатам Всероссийской акции «Серая шейка», на природных территориях Москвы остались зимовать около 8420 водоплавающих птиц. Из них:

- кряквы - 8009;

- озерные чайки - 250;

- огари - 90;

- сизые чайки - 28;

- гоголи обыкновенные - 18;

- чернети хохлатые - 17;

- казарки белощёкие - 4;

- лутки - 2;

- белолобый гусь - 1;

- шилохвость гибридной формы - 1.

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