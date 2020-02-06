Не кормите уток хлебом, не кормите

Для многих из нас прикармливать уток в городских парках - это целое хобби. Особенно зимой. Мы думаем, что спасаем их от голодной смерти. Но при этом настойчиво кормим хлебом, который противопоказан не только уткам, но и другим птицам.

В общем, хотим как лучше, а получается как всегда.

РАЗЖИРЕЛИ, ХОТЬ НЕ ОСЕНЬ, А ЕЩЕ ФЕВРАЛЬ

В районе Строгино параллельно улице Исаковского протянулась аллея с бодрящим названием Дорога Жизни. Летом она утопает в зелени. А зимой полна местных детей, облюбовавших снежные горки. По одной из них катишься и останавливаешься у самой Москвы-реки - недалеко от причала Строгино, который сейчас закрыт. Сползаешь с ледянки и, шмыгая носом, достаешь из кармана хлеб. Утки, словно соколы, замечают халяву издалека. И начинают передвигаться по воде как Александр Попов. Стая - голов сто пятьдесят. И дальше уже дело случая. Кто-то успевает схомячить три куска, а кто-то ни одного.

Оказавшись рядом и стараясь не нудеть, я провел небольшой ликбез. И посоветовал школьникам кормить птиц чем-нибудь другим. Фруктами и овощами, например.

- А то, смотрите, на кого они стали похожи. Бока висят как у сумоистов. У всех одышка, давление…

Две подружки лет десяти смеялись, но пообещали в следующий раз принести чего-нибудь диетического.

В этот момент из воды, словно из преисподней, вынырнула собачья голова и также внезапно исчезла.

- Выдра! Выдра! - заорали школьницы.

Через пару секунд речная охотница вновь вернулась. И поплыла прочь от берега. Утки шарахаются от нее как от коронавируса. Местные жители говорят, что эти хищники семейства куньих постоянно подъедают за птицами, в том числе не брезгуя хлебом. А утки боятся их не зря - голодная выдра может запросто на них напасть.

Утки в ужасе шарахались от выдры.Фото: Павел КЛОКОВ

НЕ ВСЕ ОСТАЛИСЬ ЗИМОВАТЬ

Зима в этом году сами знаете какая. Почти как в Ташкенте. И некоторые, глядя на такие утиные стаи, решили, что они отказались от перелета. Зачем лететь на юг, если в Москве и так тепло.

- На самом деле, часть уток все-таки улетела, - рассказал «Комсомолке» орнитолог и руководитель птичьего приюта в парке «Сокольники» Вадим Мишин. - У них случается так, что кто-то из одной семьи остается (например, самка), а самец отправляется на курорт. При этом в Москве образовалась целая популяция водоплавающих птиц, которые в принципе не улетают. В столице много незамерзающих водоемов. Вот они в них и сидят.

- А какие вообще виды есть в Москве?

- Кроме серой утки и кряквы, например, огарь. Птица не из наших краев, которая в свое время активно размножалась в зоопарке. И постепенно заселила городские водоемы. Но огарь боится холодов. И сейчас на юге. В небольшом количестве имеются чомги, они же большие поганки. Нырки. Это птица поменьше кряквы, ныряющая за пищей. Потому так и назвали.

- Почему все же нельзя их кормить мучными изделиями?

- Да потому что у них происходит ожирение внутренних органов. И птица просто-напросто погибает. Сердце останавливается. Нельзя их закармливать хлебом. Лучше и полезнее нежирный творог, зеленые овощи. Некоторые даже собачьи консервы приносят. И это нормально.

- А лебеди на юге сейчас?

- Да, в большинстве своем. Но тоже есть исключения. У нас, например, в Сокольниках есть Золотой пруд. И в нем живет Дуся, двухлетний лебедь. Абсолютно здоровая птица. Но при этом решившая остаться. Видимо, тоже привыкла к людям. И инстинкт притупился. Когда-то в этих же местах была усадьба Лямина. Очень богатое владение, в котором даже ипподром был. И там же прудик, которой отапливался зимой. Технологию точно не скажу. Но, видимо, были пущены какие-то трубы. И в этом прудике зимой жили лебеди. Думаю, никакая нынешняя Рублевка таким чудом похвастаться не может. Сейчас от усадьбы осталось несколько дворовых построек. И в их стенах хотят сделать музей русской тройки.

- Возвращаясь к уткам. Мы так много о них говорим. Люди обожают кормить их. А польза-то от них есть какая-нибудь? Кроме бесконечного удовольствия кидать им овощи.

- Они являются существенной цепью в биоценозе. И чистят водоемы от зарослей, поедают всяких беспозвоночных, собирают личинок комаров. Да и рыбку съедят запросто, если попадется. И семена сорных растений любят.

ЧЕМ КОРМИТЬ

- отварные или свежие овощи (лучше всего зеленые);

- творог;

- собачьи консервы;

- разваренные крупы, перемешанные с творогом или рубленной сырой печенью;

- фрукты (желательно, сразу порезанные на кусочки, чтобы было удобнее есть);

- пшено и пшеница (их в воду бросать не надо, оставляйте на берегу).