Геннадий Зюганов - о Юлии Навальной: Если в политику будут тащить эту даму - из неё получится то же самое, что из Тихановской. Ничего!

Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Андреевич! Вы вроде как заявили по поводу Юлии Навальной, что ее могут использовать так, как Тихановскую в политической - не то, что борьбе, а - в возне, скорее. Как это понимать? Ее могут сделать лидером либеральной оппозиции, что ли, пока муж сидит?

- Дело не в этом.

Вообще, те, кто ведёт против нас гибридную войну, они прекрасно освоили методику - насчёт «запасных игроков» в политике. Но это - заведомо проигрышный вариант,

Допустим, та же Тихановская - претендующая на пост чуть ли не президента Белоруссии. Ну, какой из нее лидер - даже оппозиции, что она из себя представляет? Взяли и стали надувать эту куклу, протащили по большим кабинетам, встретили, даже Макрон приехал к ней в Прибалтику.

Смешно и печально смотреть на это, но - надували.

И вот, пожалуйста, что на выходе? Только - недоразумение и глупость. Да и цинизм.

И тут - в случае с супругой Навального - я не исключаю абсолютно, что зарубежные кукловоды могут использовать тот же вариант.

В свое время Александра Федоровна Николаем Вторым руководила. В декабре 1916 года лидеры прогрессивных партий, был такой блок царский в Думе, шесть лидеров, все буржуазные партии - приходили к царю и говорили: государь, империя распадается. Войну, мол, проигрываем, давайте какие-то меры. Пошел домой, а домашние с женушкой его укатали, прижали, и он отказался от престола. И дальше все покатилось.

То же самое я наблюдал с Горбачевым. Пока он Раисе Максимовне не доложит, что было на очередном заседании или при встрече, она его и чаем не поила.

А тут еще похитрее: кукловоды сидят за океаном. Уж они имеют опыт большой на сей счет. Госпожа Тэтчер два часа беседовала с Горбачевым и поняла, я смотрел ее секретный доклад в Хьюстоне перед миллиардерами, я был поражен точностью ее оценок. Она там сказала после беседы с Горбачевым: внушаем, недалек, тщеславен. Можно, типа, с ним работать. Плюс еще и подкаблучник. Вот и покатилось, и посыпалось.

- А Навальный подкаблучник?

- Ну, какой он оппозиционер? Понимаешь? Пусть отвечает за свой криминал. Опять натаскали.

Я, признаюсь, посмотрел на него на суде - мне казалось, ну, если человек на что-то претендует, он хоть что-то собой представляет. Нет ничего!

Приехала вся западная разведка, все эти дипломаты политических отделов, сплошь и рядом - под прикрытием разведчики.

Ну, захотели посмотреть на свое изделие. Ну, что ты можешь, скажи какие-то программные требования, с чем ты идешь, кто ты. Стоял и кривлялся, жеманничал как это самое, дама привокзальная. Просто было смотреть удивительно и стыдно еще вдобавок.

- А как с ветераном он поступил!

- Оскорбил ветерана вдобавок. Ну, если бы у Навального хоть изюминка совести была бы, сказал бы: отец, прости! А он - давай оскорблять.

Вот теперь и будут его даму тащить. Ни совести, ни головы, ничего. Эти кукловоды, которые сидят за кордоном, максимально начнут использовать и ее тоже (речь о супруге Навального. - А.Г.) для расшатывания и раскола нашей страны. И меня это нисколько не удивляет… Я в этом не сомневаюсь.

- И что же может получиться в итоге-то?

- Из неё получится то же, что и с Тихановской. Ничего!

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