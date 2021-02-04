Апелляции по делу или УДО: Сможет ли Навальный выйти на свободу раньше срока

Сможет ли Навальный уже через небольшое время выйти по УДО? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Алексею Навальному на судебных слушаниях в Мосгорсуде 2 февраля 2021 года условный срок был заменен на реальный и ему, вероятно, предстоит отбывать наказание в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев, звучали разные суждения не только о ходе процесса, но и о справедливости подобного решения и о том, как сложится судьба блогера-оппозицонера дальше.

"КП" задалась вопросом: велик ли шанс на то, что апелляция на это решение окажется успешной? А если нет — сможет ли Навальный уже через небольшое время выйти по УДО (условно-досрочное освобождение)?

С этими вопросами «Комсомолка» обратилась к заведующему кафедрой уголовного процесса юрфака МГУ им. Ломоносова Леониду Головко.

- Есть ли в России статистика по апелляциям на изменение меры пресечения с условного на реальный срок?

- Точно такую статистику я привести не могу, тут нужны специальные исследования — каков процент положительных решений по апелляциям по делам такого типа. Но есть статистика по 2019-му и 2020-му годам по изменению условных сроков на реальные — 20 тысяч и 11300 соответственно. Естественно, некоторая часть этих граждан подает апелляции, но процент их не слишком высок. И самих подач, и положительных решений по такого рода делам. Вообще, это полное право участника процесса — такую апелляцию подать.

- А почему суды более высокой инстанции не часто отменяют решения по изменению условного срока на реальный?

- Эти дела рассматриваются, как правило, по существу. Это же не приговор по новому делу. Это изменение условий отбытия наказания по прежде вынесенному приговору. Вопрос более локальный и, если так можно выразиться, технический: нарушил человек правила условного срока, скажем, два раза и более — и он меняется на реальный. Тут просто меньше оснований для ошибок в плане вынесения решения. Разобраться в том, отмечался или нет человек в инспекции, несложно — фактическая база очевидна. Это не так сложно, как разбираться в хитросплетениях преступления — ту работу уже выполнил суд первой инстанции несколько лет назад. Здесь же не вопрос «виновности — невиновности».

А многие аргументы, которые выдвигались защитой — они выходили за компетенцию суда, который рассматривал эту конкретную ситуацию ( как, например, рассуждения о решении ЕСПЧ). То есть были не по существу, а были чисто популистскими.

- Как скоро Навальный может получить условно-досрочное освобождение — через год-полтора?

- Все зависит от конструктивности поведения. Пока его никто не наблюдал. В уголовном кодексе по разным категориям преступления разные сроки отбытия до УДО. По экономическим статья, конечно, планка ниже. В данном случае после отбытия половины реального срока, то есть через 1 год и 4 месяца вероятно подавать на условно-досрочное. Оцениваться будет на общих основаниях — при безупречном поведении. Есть и варианты перейти на колонию-поселение. Если же поведение будет контр-продуктивное, то возможен и перевод в колонию с более жесткими условиями содержания. Эти вопросы рассматриваются судом — и не обязательно этапировать в Москву, это может рассмотреть и суд по месту отбывания наказания.

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