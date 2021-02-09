Шойгу: Потенциал сил неядерного сдерживания укрепляется

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных Сил России. В течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства и особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки.

- Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, - заявил Шойгу, выступая перед высшими и старшими офицерами.

Министр также отметил, что "в ходе операции в Сирии было реализовано немало способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись". "Необходимо их совершенствовать и активно использовать в подготовке штабов и войск", - поставил он задачу.

По оценке главы военного ведомства, "миротворческая операция в Нагорном Карабахе также подтвердила высокое мастерство командного состава Вооруженных Сил".

Руксостав Минобороны собирается за последующие дни мероприятия проанализировать систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях.

В военных сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления – всего более 350 человек. Участники сборов посетят Главный храм ВС России и музейный комплекс "Дорога Памяти".

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