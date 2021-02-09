Как будем летать в 2021 году: ждать ли рейсов за рубеж, где новые лоукостеры и почему сложно заразиться на борту

На сегодня открыто сообщение с 22 странами. И список периодически расширяется Фото: Александр АБРАМОВ

В 2021 году, как ожидается, на внутренних линиях наши авиакомпании уже перевезут больше пассажиров, чем в доковидном 2019 году. На международных — примерно 60% от уровня 2019 года. Такой прогноз на VIII Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021 озвучил замминистра транспорта Игорь Чалик. Выставка и форум, где обсуждались перспективы авиационной отрасли, открылись 9 февраля в столичном «Крокус Экспо». «КП» собрала из этих обсуждений то, что напрямую касается обычных пассажиров, — к чему нам-то готовиться в 2021 году?

С КЕМ ЛЕТАТЬ БУДЕМ

Уже стало привычным, что каждый кризис у нас сопровождается громким банкротством какой-нибудь авиакомпании. А то и целой чередой банкротств. В 2020 году этого не случилось.

«Мы выжили!» - радостно поздравляли друг друга на форуме авиаторы.

И это при том, что за прошлый год перевезено было всего 69,2 миллионов пассажиров — примерно 54% от уровня 2019 года.

- Многие говорили о таких рисках. Но своевременные меры поддержки помогли избежать этой ситуации, - заявил, выступая на форуме, глава Росавиации Александр Нерадько. - Самое главное, что удалось не сократить количество персонала в организациях гражданской авиации. Отрасль выстояла в 2020 году, и есть хорошие предпосылки для будущего роста объемов перевозок, для увеличения количества маршрутов,

Господдержку в том или ином виде получили 43 авиакомпании. Как сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик, меры поддержки предполагается продлить и на 2021 год:

- Для обеспечения стабильного функционирования отрасли Минтрансом подготовлены предложения по продлению тех мероприятий, которые были организованы в 2020 году, на весь 2021 год. Там пять основных позиций, сейчас они находятся на согласовании в Минфине и Минэкономразвития, и после согласования будут направлены в правительство для одобрения и принятия.

КОГДА ЖДАТЬ РЕЙСОВ ЗА РУБЕЖ

- Мы рассчитываем, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения - не только у нас в стране, но и во всем мире - они все -таки приведут к снижению рисков заболеваемости, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты, - выразил надежду Александр Нерадько.

По данным Минтранса, на сегодня открыто сообщение с 22 странами. И список периодически расширяется. Правда, в него не входит большинство стран, куда рвутся российские туристы и куда очень бы хотели летать наши авиакомпании, у которых основной доход - с международных перелетов.

- В этом году были запущены чартерные рейсы - такой немножко нетривиальный ход - на Байкал, в Хакассию, на Алтай, в Калининград, - рассказала начальник управления Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. - Но все это, конечно, не заменит международное сообщение. Переговоров между странами ведется достаточно много, но они зависят от санитарных норм и эпидемиологической ситуации и в Российской Федерации, и, зеркально, идентичных требований в стране, в которую мы планируем отправиться.

ПОЧЕМУ В КРИЗИС НЕ МНОЖАТСЯ ЛОУКОСТЕРЫ

Казалось бы, в нынешней ситуации должен расти спрос на услуги низкобюджетных авиакомпаний. И где? Пока по-прежнему у нас единственный российский лоукостер - «Победа».

- Это все-таки капиталоемкая идея. Для того, чтобы понизить существенным образом стоимость перевозки, нужна прежде всего низкая стоимость владения воздушным судном. На том, что вы не дадите полноценного питания пассажиру, вы существенным образом не сэкономите, - пояснил Александр Нерадько. - И опыт, который мы изучали, лоукостеров в Западной Европе, показывает, что нужны очень серьезные инвестиции в то, чтобы лоукостер заработал. Наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос, но пока отказались от развития модели лоукостеров. Но уверен, что как только объемы перевозок начнут расти, мы обязательно вернемся к этой идее.

ГДЕ НАШИ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ САМОЛЕТЫ

Кроме Суперджета, в относительно ближайшем будущем российские авиакомпании получат еще два гражданских самолета отечественного производства — МС-21 на 200 мест для среднемагистральных маршрутов и Ил-114 на 68 мест для региональных линий.

-У ковида, с которым мы столкнулись, есть обратная сторона. Спрос повернулся в сторону маленьких самолетов. Мы поэтому чувствуем увеличение интереса к 100-кресельным самолетам (такая вместимость у Сухого Супеджета — Ред.), - рассказал на форуме директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники корпорации «Иркут» Кирилл Будаев. - По МС-21 — сертификацию мы этой машины планируем завершить в этом году и начать серийные поставки. Третий продукт — Ил-114. Здесь задача — увеличение транспортной доступности регионов. В прошлом году состоялся первый полет, самолет проходит серию испытательных полетов. Надеемся, что заменит Ан-24 и Ан-26. До 30 года планируем произвести порядка 100 самолетов. Уже подписаны первые твердые контракты.

Кроме Суперджета, в относительно ближайшем будущем российские авиакомпании получат еще и МС-21 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦИТАТА

«Воздух в кабине самолета чище, чем в операционной»

- Авиация не является источником распространения коронавирусной инфекции. Воздух в гермокабине очищается с использованием современных систем кондиционирования, различного рода фильтров и меняется каждые 5-7 минут, в зависимости от типа воздушного судна, - так объяснил на форуме глава Росавиации Александр Нерадько, почему в самолете нельзя заразиться коронавирусом. - Воздух поступает из-за борта, где температура минус 50, через компрессор, где он нагревается до температуры примерно 250 градусов, а потом охлаждается и попадает в гермокабину самолета. И через пять-семь минут через выпускные клапаны системы кондиционирования опять уходит в атмосферу. Чистота этого воздуха выше, чем в любой операционной. По расчетам ученых, вероятность заразиться в салоне самолета составляет один случай на 27 миллионов перевезенных пассажиров.

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