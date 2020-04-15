Поддержка авиакомпаний в период коронавируса: Из бюджета выделят 23 миллиарда рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T16:29:32+03:00

Президент рассказал о поддержке бизнеса в период пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Поддержка авиакомпаний в период коронавируса составит 23 миллиарда рублей. Такую сумму озвучил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Транспортная отрасль, подчеркнул глава государства, считается одной из наиболее пострадавших. Отменены авиарейсы, сокращение числа полетов приводит к экономическим проблемам в авиакомпаниях. Некоторые предприятия отрасли сообщили о возможном увольнении сотрудников.

23 миллиарда рублей - это будет безвозмездная помощь компаниям отрасли, чтобы дать возможность предприятиям пережить это непростое время и избежать массового сокращения сотрудников и снижения качества обслуживания.

- Прошу правительство, бизнес-объединения и регионы постоянно оценивать ситуацию в экономике, готовить новые меры,- сказал президент во время совещания с членами правительства 15 апреля.

Он также выступил за создание нового кредитного продукта для поддержки компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU