«Мы дадим ей голос»: Сальма Хайек покажет говорящую грудь в сериале для HBO

Сальма Хайек. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пышногрудая мексиканка из Голливуда Сальма Хайек станет продюсером необычного сериала. Киностудия Ventanarosa Productions, принадлежащая актрисе, займется производством экранизацией романа A Boobs's Life: How America's Obsession Shaped Me — and You («Жизнь сисек: как одержимость Америки сформировала меня и тебя») сценариста Лесли Лер.

Согласно сюжету, главная героиня Лесли с трудом переживает кризис среднего возраста. Ей исполняется 40 лет. Жизнь женщины приобретает кафкианский шарм, когда грудь вдруг начинает обсуждать с ней проблемы. Такое переложение гоголевского «Носа» на голливудские реалии.

- Мы используем грудь как метафору постоянной объективации и стереотипов, которым подвергаются женщины, создавая коллективное ощущение, что, что бы мы ни делали, нас всегда недостаточно, - считает Хайек. - В этом шоу мы даем груди голос, который знакомит нас с жизнью женщины с уникальной точки зрения, которую мы часто не осмеливаемся увидеть.

- Мы так признательны, что HBO Max оказался достаточно проницательным и смелым, чтобы вместе с нами запустить этот сериал, - подчеркивает актриса.

Сальма станет исполнительным продюсером сериала вместе с Хосе Тамесом («Дурнушка Бетти») и Шиван Флинн («Хельсинг»). Сценаристом и шоураннером проекта выступит Синтия Морт («Тильда»).

