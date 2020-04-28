Сальма Хайек: Я была горячей штучкой!

Красавица Сальма сейчас снимается нечасто, ибо ее муж - знаменитый бизнесмен Франсуа-Анри Пино, продающий всему миру предметы люксовых модных брэндов, и его состояние оценивается в 27 миллиардов долларов. И все-таки иногда Сальма радует нас своим присутствием на киноэкране. Так, на Берлинском фестивале он представила новую увлекательную драму о деменции «Неизбранные дороги» Салли Поттер, которая, несмотря на вспышку короновируса, выйдет на наши экраны в апреле. Сальма полна энтузиазма, сама набрасывается на интервьюера, периметры ее тела красиво украшены огромными золотыми цепями.

Трейлер Неизбранные дороги .

- Вам свойственно иногда задумываться о том, что ваша жизнь могла бы сложиться совсем по-другому? Это ведь и одна из тем вашего фильма.

- Задумываюсь! И всегда поражаюсь тому, что постоянно делала правильный выбор, принимала правильные решения. И при этом никогда не могла понять, каким образом я их принимала! Потому что очень многое я делаю импульсивно. Многие мои поступки не имели в свое время вообще никакого смысла!

- Например?

- Ну, например, я осталась в Мексике, когда нужно было валить в Голливуд. Зачем? В Мексике не было для меня ни работы, ни возможностей, я снималась в массовках - все надо мной смеялись! Или, допустим, мое замужество? Мне все говорили, что это никогда не сработает, ведь мой муж живёт на другом континенте, и снова все надо мной смеялись. А вот посмотрите-ка на нас 14 лет спустя! (Муж Сальмы - Франсуа-Анри Пино, знаменитый бизнесмен, продающий всему миру предметы люкса, чье состояние оценивается в 27 миллиардов долларов - С.Т.). Да, поначалу кажется, что все это бред, но проходит время и понимаешь, что и дальше должна придерживаться только своих инстинктов.

Красавица Сальма сейчас снимается нечастоФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Несмотря на то, что вы уже давно не живете в Мексике, вы по-прежнему связаны со своей родиной? Трамп собирался ставить на границе с ней стену.

- Не знаю, больше ли у нас сейчас проблем из-за Дональда Трампа. Он же не развязал войну с Мексикой. Думаю, что прежде всего это конфликт между мексиканскими иммигрантами и той частью американцев, которая в последнее время стала больше проявлять свои взгляды на мир. Трамп во многом просто выполняет их волю. С человеческой точки зрения мне это кажется таким неправильным! Честно говоря, я в шоке от того, как много людей проявило себя в истинном свете! Как много людей руководствуются только ненавистью, слова «гуманизм» для них не существует. Я понимаю, что нельзя просто открыть границы, иммиграция должны быть планируемой. С этим всем нужно разбираться, но ведь никто не предлагает никаких умных решений! Их даже никто не требует! Все внимание уходит на какие-то еще более безумные выходки политиков.

- Вы напечатали в The New York Times статью под названием «Харви Вайнштейн - монстр и для меня» о том, как подвергались домогательствам во время работы над фильмом «Фрида». Сейчас, когда его посадили, для вас это уже законченная история?

- Да, давно! Важно, что этот процесс открыл новую эру возможностей и образа мыслей. Столько девушек теперь не будут страдать от унижений, потому что теперь все ясно и понятно, что правильно, а что нет. Мы пришли к консенсусу насчет этого. Для многих это образовательный опыт - теперь мы лучше понимаем и слышим друг друга. Теперь все знают, что если ты ведешь себя как Харви, то (Сальма понижает голос) у тебя будут последствия. И конечно, великолепно, что теперь женщины знают, что их голоса будут услышаны, что они заслуживают достойного к ним отношения, уважения и справедливости. Но мне вот самой интересно, сам Харви хоть понимает, что он сделал что-то неправильное или нет?

- В наступившей новой эре актрисе еще важно быть красивой или уже нет?

- Конечно, важно! Но в связи с тем, что мир стал более открытым, представления о красоте тоже стали более подвижными.

Красавица Сальма сейчас снимается нечасто, ибо ее муж - знаменитый бизнесмен Франсуа-Анри Пино, продающий всему миру предметы люксовых модных брэндов, и его состояние оценивается в 27 миллиардов долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Недавно на Суперкубке выступали Шакира и Дженнифер Лопес. Обе латиноамериканки, обе уже не очень юны.

- Я замужем за французом, мы живем в Лондоне, поэтому мы не очень смотрим американский футбол (смеется), но слышала, что эти две латинские чувихи наделали там много шуму, что совершенно неудивительно!

- Все лучшие голливудские режиссёры сейчас - ваш сограждане-мексиканцы, они собирают все «Оскары». Вы чувствуете себя частью этой волны?

- Я расскажу вам сейчас все сплетни! Я познакомилась с Алехандро Гонсалесом Иньярриту («Выживший», «Бердмен»), когда мне было 16 лет. Сейчас мне 53 года, так что вычтите сами! Он был лучшим другом парня, с которым я как бы встречалась на протяжении трех или четырех лет. Через него я подружилась с Алехандро ещё до того, как он женился, завёл детей. Я знала его, когда он был диджеем на радио, которым руководил другой наш общий друг, Мигелито!

С другим моим дружком, Альфонсо Куароном («Гравитация», «Рома»), я познакомилась, когда была уже постарше. Он был бойфрэндом одной моей подруги - он разошелся с ней в тоже время, когда и я с ней поссорилась. Мы почти одновременно уехали в Америку, оба были там одиноки - ни у кого из нас никого там не было, и мы просто помогали друг другу выжить. Когда я была в депрессии, когда у меня все было плохо, когда у меня не было денег, он был моим единственным другом. Он лучше всех понимал, откуда я, что я такое и как мне важно пробиться.

Сальма Хайек в фильме «От заката до рассвета»

С Гильермо дель Торо («Форма воды», «Лабиринт Фавна») я познакомилась позже, но и его я знала, когда он еще жил в Гвадалахаре, и только начинал - мы начинали с ним вместе. А главные мексиканские звезды Гаэль Гарсия Берналь («Сука-любовь», «Вавилон») и Диего Луна («Нарко: Мексика», «Фрида») - они были детьми моих друзей! В юности я тусовалась с людьми, которые были гораздо старше меня - актерами, художниками, они взяли меня под свое крыло. И когда этим пацанам было по 10 лет, мне было уже 19, и я была для них сексуальной, горячей штучкой. А Диего был тогда очень толстый! Посмотрите фильм Альфонсо Куарона «И твою маму тоже», в котором они впервые прославились, там есть эротическая сцена, где произносят моё имя. Конечно, все эти люди - моя семья. И когда у них что-то получается, их работы с восторгом смотрит весь мир, я ощущаю огромную гордость, как и все мексиканцы.

- Вы живете в Лондоне, но время от времени снимаетесь в США. Каково это жить на два континента?

- Личная жизнь для меня всегда на первом месте. Если она позволяет мне заниматься работой, тем лучше, если нет — не проблема! Да, мне очень повезло с мужем. Он во всем меня поддерживает, понимает, подталкивает к чему-то, если это необходимо. Он может в любой момент сесть в самолет и прилететь ко мне в любую точку мира. Это, знаете ли, тоже очень помогает в семейной жизни!

- Вы были одной из тех, кто вывел на чистую воду Харви Вайнштейна.

- Я считаю, что это прекрасно, что женщины теперь знают, что их голоса будут услышаны. Они этого достойны! Я всегда выступаю за женщин! Если бы не некоторые из них, я бы никогда не стала той, кем я стала.

- Кто, например, на вас повлиял?

- Моя бабушка, мама, дочка, тётя. Или, например, Элизабет Авеллан, жена режиссера Роберта Родригеса - она продюсер, умудрившаяся за копейки сделать его первые фильмы. Работала на обычных работах, и позволяла ему экспериментировать, чтобы он в будущем стал знаменитым режиссёром. Они приняли меня в свою семью, я научилась у них очень многому, в моей продюсерской деятельности это очень мне помогает. Еще Пенелопа Крус! Мы дружим уже так долго, что я даже не помню сколько. И мы становимся все ближе и ближе друг другу, хотя, по идее, должны были враждовать из-за ролей. А мы сразу полюбили друг друга, Пенелопа стала моим партнёром по жизни, она для меня очень важный человек. А Анжелина? Люблю ее как родную! Мы с ней тоже связаны очень крепко, эти женщины со мной навсегда. Вообще мне нравится работать с хорошими актрисами даже больше, чем с молодыми актерами-мужчинами! Да и работой с режиссёрами-женщинами я в большинстве случаев тоже очень довольна. Салли Поттер когда-то потрясла меня своим «Орландо». Очень понравилось и работать с Хлоей Жао над новым комиксом «Вечные», где мы снимались как раз вместе с Анджелиной Джоли.

Сальма Хайек в фильме «Неизбранные дороги»Фото: кадр из фильма

- Если вы так дружны с Пенелопой Крус, то каково вам было сниматься в новом фильме с ее мужем, Хавьером Бардемом?

- Мы никогда не снимались с ним вместе, и это могло быть очень опасно. Ведь у нас в этом фильме серьезные роли, и что, если бы мы не сошлись в работе? Хавьер мне как брат, а работать с членами своей семьи всегда тяжело. И потом, для того, чтобы сыграть эти роли и мне, и ему нужно было полностью дистанцироваться от себя, забыть о своем эго, стать людьми, которых мы играем. Иначе невозможно прикасаться к сложной теме. Поэтому особенно сложно находиться на площадке с человеком, который является частью твоей жизни и постоянно напоминает тебе о тебе же самой! Есть друзья молодости, есть друзья семьи - все это для меня Хавьер с Пенелопой и их дети. Вот почему съемки были для нас серьезным вызовом. Но в первый же день между нами случилось что-то магическое: мы появились в гримерке и начали новые параллельные отношения. Как наши персонажи Лео и Долорес и как актёры, которые никогда раньше не встречались, никогда не работали вместе. И вся динамика наших отношений изменилась. В кадре и вне кадра мы, как два профессионала, имели очень отстраненные отношения - так я и открыла для себя нового Хавьера - актёра, занятого своей работой. Когда мы закончили сниматься, мы бросились друг к другу в объятия. Мы плакали, смеялись, говорили друг другу комплименты - это был великолепный опыт.

- Вы любите смотреть свои фильмы?

- Да, вместе со зрителями! Если они не уходят из зала. Это странный опыт, потому что, в основном, артисты смотрят на то, как смотрят их кино зрители, нравится им оно или нет. А я даже могу забыть, что сама в нем снималась! На «Неизбранных дорогах» так и получилось, в одном месте я даже подпрыгнула: «Ой, да это ж я!». Знаю, что многие актеры не смотрят своих фильмов, ни в кино, ни по телевизору. Я же просто люблю кино - вне зависимости от того снималась я в нем или нет. Я люблю кино больше, чем свои нарциссические эмоции. И могу быть весьма объективна. Я не считаю себя центром вселенной. Я могу просто получать удовольствие.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике (город Коатцакоалкос) в богатой семье бизнесмена и оперной певицы. Изучала международные отношения и драматические искусства в Ибероамериканском университете в Мехико. Сыграла заглавную роль в мыльной опере «Тереза», но к отчаянию фанатов в 1991 году бросила сериал и уехала покорять Голливуд. Удача улыбнулась 5 лет спустя, когда ее заметил режиссер Роберт Родригес, пригласивший ее стать партнершей Антонио Бандераса в фильме «Отчаянный». Выбившись в первый ряд голливудских актрис, Сальма со свойственной ей энергией взялась за продюсирование «проекта мечты» - фильма о художнице Фриде Кало с собой в главной роли, за которую удостоилась номинации на «Оскара». Состояла в отношениях с актером Эдвардом Нортоном. В 2009 году сыграла пышную свадьбу с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, за два года до этого родив ему дочь Валентину Палому Пино.

5 лучших фильмов Сальмы Хайек:

«Отчаянный» (1995)

«От заката до рассвета» (1996)

«Фрида» (2002)

«Особо опасны» (2012)

«Страшные сказки» (2015)