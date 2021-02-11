Общество обманутых зрителей: как россияне месяцами выколачивают деньги с организаторов несостоявшихся концертов

«Не коронавирус, а именно невозвраты обрушили рынок», — сокрушаются сами организаторы шоу Фото: Shutterstock

«У ДЕТЕЙ ВКУСЫ ПОМЕНЯЛИСЬ» И «СКОРО РОЖАТЬ»

«Приветствую, кто-нибудь «боролся» с мюзиклом «Дон Жуан»? Они как в танке. Перенесли с марта 2020-го на июнь 2021-го. А я уехала жить в Сибирь, в феврале мне рожать. Жутко обидно, при всем желании не смогу присутствовать на мероприятии летом». «Есть ли шанс вернуть деньги за концерт Егора Крида в Москве? Переносят уже третий раз, и это уже спустя 18 месяцев. Да и у детей уже вкусы поменялись! Телефоны не отвечают». «Приветствую, кто сдавал билеты на Бузову, билеты куплены у распространителя... Чеков нет...». Такие сообщения каждый день десятками появляются в соцсетях. Активисты-добровольцы даже создали специальные группы помощи тем, кто воюет с организаторами отмененных из-за пандемии концертов.

В похожую ситуацию попала частный предприниматель Татьяна Карабегович. 44-летняя москвичка много лет не пропускает громкие театральные премьеры и концерты любимых звезд. Привыкла покупать билеты заранее — за полгода-два до шоу. За большинство из них деньги вернули. Но самые дорогие на общую сумму в 30 тысяч рублей пытается возместить уже десятый месяц.

ЗАКОН ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ

- Я, муж, дочь и ее парень — фанаты группы Aerosmith. Последние 10 лет ходим на их концерты, серьезно относимся их гастролям, - рассказывает она. - Молодой человек дочери - иностранец, живет в Нидерландах. Планировал лететь в Москву на даты концерта — 30 июля 2020 года. Но теперь из-за пандемии он даже покинуть свою страну не может. Деньги за авиабилеты, кстати, ему вернули. Выступление перенесли на 7 июля 2021 года. Я, муж и дочь не готовы ждать год. Сейчас не та ситуация. Тем более сумма немалая. Если я захочу пойти на этот концерт, то я сама решу, нужен ли он мне на ту дату, которую они предлагают, или нет. Учитывая, что Стивену Тайлеру 72 года, что будет через несколько месяцев неизвестно. По закону «О защите прав потребителя» мы имеем право на возврат, но пока даже суды не помогают!

А вот в чем дело. Карабегович обратилась к организаторам с заявлением о возврате денег за билеты 5 июня 2020. На следующий день вышло постановление правительства, которое позволяет организаторам не возвращать деньги за билеты в случае, если концерт перенесен, а не отменен. На эти постановления и ссылаются концертные агентства, заявляя, что билет действителен.

- Заявление о возврате я подала до вступления первых поправок. Бомбила их письмами, но в конце концов получила ответ, что возврата не будет, - продолжает Татьяна. - За плечами отказы в суде и апелляции. А ведь закон обратной силы не имеет, но в суды это игнорируют. Но со слов ответчика, они все подобные суды выигрывают. Сейчас подаю кассацию. За это время пришлось потратить 15 тысяч рублей на услуги юриста.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ХАОС

Интересы Татьяны и десятков других «обманутых билетчиков» защищает юрист Олег Талапов. Он возглавил их ряды случайно — сам с трудом возвращал деньги за концерт Korn, добившись результата спустя полмесяца. И стал помогать другим пострадавшим.

- За это время у меня было около сотни таких дел, около двух десятков дошло до суда. Большинство выиграли, за редким исключением, - комментирует Талапов. - Один из них о билетах на фестиваль «Нашествие 2020». Аргумент переноса ежегодного фестиваля, который не может быть перенесен на следующий год, не находит понимания. Получается, что в 2021-м должны провести два фестиваля? Мы настаиваем, что произошла отмена мероприятия, а не перенос, как того хочет организатор. Второй случай с Татьяной Карабегович и вовсе скандальный. Но мы будем идти до конца — Верховного суда.

Юрист сравнивает 422-е постановление правительство, которое разрешило не возвращать деньги за билеты на шоу с соответствующим документом № 991 по авиабилетам. Несмотря на то, что, на его взгляд, оба с точки зрения справедливости неправильны, «авиационное» более сильное и продуманное с точки зрения юридической техники. «Концертное» же он называет юридическим хаосом. И в борьбе с ним пока не помогает ничего.

ОРГАНИЗАТОР КОНЦЕРТОВ: «ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ»

Сергей Лавров, опытный организатор концертов с 20-летним стажем, который работает с большинством звезд первого эшелона, своих судящихся коллег не поддержал.

- На меня ополчатся и обидятся многие коллеги-организаторы, но я на стороне зрителя. Если он купил билет на концерт, не получил услугу и хочет вернуть деньги, то должен их получить, - заявил «КП» Лавров. - По-хорошему организатор должен готовить концерт на свои деньги. Но часто это происходит по-другому, на средства будущих зрителей. Начинают продавать билеты и лезут в кассу: вносят аванс за аренду зала, покупают артистам невозвратные авиабилеты, вкладывают в рекламу, перечисляют аванс звезде и пр. Дальше форс-мажор, концерт сорван. И организатор просто технически не может отдать деньги. Поэтому агентства должны иметь «подушку безопасности» и ею рисковать. Если у тебя нет миллиона рублей, бери маленьких театральных звезд, которые «стоят» 30 тысяч рублей за концерт. Не надо брать Киркорова, Михайлова, Лепса и других звезд первого эшелона.

По словам Лаврова, в странах Европы и США другая система. Деньги от продажи билетов собираются на специальный счет и забрать их можно только после того, как концерт состоится (подобная система сейчас существует у нас в долевом строительстве — эксроу-счета). Также там есть страховка от срыва мероприятий. Как и у нас при переносе шоу все билеты действительны, но у людей есть возможность получить деньги обратно.

- Этими невозвратами мы просто обрушили рынок! Сейчас часть ограничений сняты и рынок, по идее, должен расти, но билеты очень плохо покупают и на концерты, и на спектакли. Не из-за пандемии и боязни вирусов. Многие уже вакцинировались или переболели. Зрители просто боятся, что в случае чего организаторы не вернут деньги. Поэтому я на стороне зрителя. У меня по стране заявлено очень много концертов. Мы все билеты перенесли, но разговариваем об этом с каждым. Если соглашается на ваучер — отлично, если нет, начинает скандалить — возвращаем деньги. Я ни одного случая до суда не довел, и все деньги вернул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарплату — через суд. Почти все иски о взыскании денег с работодателей были удовлетворены

Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев рассказал, как суды помогают отстаивать свои права трудящимся, потребителям и должникам по кредитам (подробнее)