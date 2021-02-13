Пообещал много, сделал мало: Байден откроет американские школы на один день в неделю

Президент США Джо Байден пытается добиться поставленной цели – открыть школы, закрытые из-за пандемии коронавируса, в первые 100 дней своего президентства. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден пытается добиться поставленной цели – открыть школы, закрытые из-за пандемии коронавируса, в первые 100 дней своего президентства.

В его администрации считают, что президент погорячился.

О своем намерении обеспечить безопасное открытие школ Байден заявил в декабре. Тогда же и обозначил сроки – первые 100 дней на посту главы государства.

Чтобы сдержать обещание, он предложил выделить на эти нужды $130 миллионов. Деньги должны пойти на наем новых сотрудников: расширение штата поможет снизить количество детей в классах, также средства нужно будет потратить на модификацию вентиляции в школах и приобретение защитного оборудования.

И вот стало известно, что администрация Байдена не во всем поддерживает своего патрона – по крайней мере, часть сотрудников аппарата президента считают, что открывать школы в ускоренном порядке пока небезопасно.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в рамках обещанного Байденом открытия школ очные уроки могут организовать лишь в половине из них, да и то всего лишь на один день в неделю. На брифинге для прессы она добавила, что полностью возобновлять работу учебных заведений к сотому дню президентства Байдена вообще не обязательно.

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