Трубка мира: Байден будет консультироваться с вождями индейских племен

Указ, направленный на укрепление связей между правительством страны и племенами, уже подписан президентом Байденом Фото: REUTERS

Департамент внутренних дел Соединенных Штатов планирует начать проведение консультаций с вождями коренного населения Америки. Обсуждение различных вопросов будет проходить в рамках усилий президента по привлечению вождей к обсуждению федеральной политики.

Указ, направленный на укрепление связей между правительством страны и племенами, уже подписан президентом Байденом.

Предполагается, что ведомство, курирующее племенные и федеральные земли, возглавит коренная американка, член Палаты представителей от штата Нью-Мексико Деб Хааланд. Сейчас ее кандидатура находится на рассмотрении Конгресса США.

Правительство США выявило серьезные недочеты в отчете Счетной палаты, касающиеся работы с племенами. Некоторые представители коренного населения Америки заявили, что политика Трампа заставила их почувствовать себя «отстраненными».

«Содержательные консультации гарантируют, что мы сосредоточим внимание на голосах племен при решении проблем здравоохранения, экономики, расовой справедливости и климатических кризисов – все из которых несоразмерно сказываются на американских индейцах и коренных жителях Аляски», – заявила заместитель поверенного по делам индейцев Энн Мари Бледсо Даунс.

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