На выборах в Каталонии впервые победили сепаратисты

По результатам выборов в парламент Каталонии три сепаратистские партии получили 74 места из 135 Фото: REUTERS

На прошедших в Каталонии выборах партиям, выступающим за независимость автономии от Испании, удалось собрать большинство голосов.

В то же время, это не означает, что процесс отделения будет запущен немедленно – среди самих сепаратистов не т необходимых договоренностей.

По результатам выборов в парламент Каталонии три сепаратистские партии получили 74 места из 135. Таким образом, они получили возможность сформировать коалицию в правительстве автономии.

Однако эксперты отмечают, что шансов договориться у лидеров «Левых республиканцев», «Вместе за Каталонию» и «Кандидатуры народного единства» очень не много – слишком по-разному они смотрят на процессы отделения.

Так, «Левые республиканцы», в свое время принявшие участи в организации признанного незаконным референдума об отделении, стали значительно умереннее и теперь настаивают на переговорах с Испанией.

Лидер партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон, находящийся в изгнании на территории Бельгии, уверен, что пора вновь провести референдум и в одностороннем порядке объявить об отделении автономии.

«Кандидатура народного единства» не согласна с обеими партиями и находится посередине: с одной стороны, они против немедленного проведения референдума, с другой же – считают, что переговорный процесс с Мадридом не должен затянуться навечно. По мнению сторонников этой партии, необходимо двигаться к референдуму, но провести его нужно ближе к 2025 году.

Теперь у сепаратистов есть два месяца на то, чтобы сформировать правительство, договорившись между собой или создав коалицию с другими партиями, прошедшими в парламент. Если же им не удастся этого сделать, Каталонию ожидают новые выборы.