Какие анализы нужно сдать переболевшим коронавирусом, чтобы не упустить опасные последствия

Чаще всего пациенты, перенесшие ковид, жалуются на сохраняющийся кашель Фото: Shutterstock

ОТ КАШЛЯ ДО ТУМАНА В ГОЛОВЕ

- К сожалению, COVID-19 не просто кратковременная респираторная инфекция. Все чаще мы говорим о развитии «постковидного синдрома», то есть о последствиях, которые встречаются у пациентов, перенесших COVID-19, - говорит ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

В большей степени отголоски ковида беспокоят тех, кто переболел с тяжелыми осложнениями и попал в больницу. Но и тем, у кого болезнь прошла в легкой форме, совсем уж расслабляться не стоит — скрытые (поначалу) нарушения здоровья возможны и в этом случае, предупреждают врачи. «Все чаще проявления постковидного синдрома отмечаются у молодых людей, которые не имеют каких-либо хронических заболеваний», - поясняет эксперт.

Список наиболее распространенных жалоб у пациентов, перенесших ковид, по последним зарубежным и российским данным такой:

- сохраняющийся кашель;

- одышка;

- усталость и утомляемость на фоне привычных нагрузок;

- эпизоды повышения артериального давления, учащенного сердцебиения;

- когнитивные нарушения: снижение памяти, ухудшения концентрации внимания, эпизоды «тумана в голове» и дезориентации в пространстве;

- снижение обоняния, искажение запаха и вкуса;

- выпадение волос;

- проблемы эмоционального характера: повышение тревожности, плаксивость, снижение настроения.

Рассказываем, какие анализы нужно сдать переболевшим коронавирусом.

ЧТО ПРОВЕРЯТЬ: БАЗОВЫЙ И РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕЧНИ

- Понимание, что COVID-19 отличается от «обычных» респираторных инфекций, пришло уже в первые месяцы пандемии, - рассказывает Маргарита Провоторова. - Поэтому пациентам, перенесшим это заболевание, нужны наблюдение и реабилитация, отличные от стандартных, «шаблонных» методов восстановления.

Российские специалисты разработали специальные постковидные программы, ориентируясь на отечественные и зарубежные исследования, данные экспертов ВОЗ, центров по контролю за инфекционными заболеваниями США и Европы, говорит эксперт. Основные рекомендации такие:

1. Пациентам, которые перенесли заболевание достаточно легко, для последующего контроля состояния организма потребуется минимальный перечень исследований. В него входит:

- общеклиническое исследование крови,

- определение уровня С-реактивного белка,

- определение Д-димера (маркер риска образования тромбов).

«При легком или даже бессимптомном течении заболевания необходимо убедиться, что у пациентов нет активного воспалительного процесса и лабораторных признаков повышения риска тромбообразования», - поясняет Маргарита Провоторова. Представление об этом дают перечисленные анализы. В норме ли ваши показатели, будет указано в распечатке результатов. Однако в любом случае стоит прийти с этими данными к врачу, советуют специалисты.

2. Кроме базового есть расширенный перечень исследований для оценки состояния здоровья после перенесенного ковида. Этот список подойдет в впервую очередь тем, кто болел в среднетяжелой и тяжелой форме. В такую программу дополнительно входят:

- определение уровня ферритина, который служит маркером воспаления;

- комплекс лабораторных маркеров для скрининга аутоиммунных заболеваний.

«Для врачей не новость, что многие вирусные заболевания могут быть триггерами в развитии аутоиммунной патологии (тяжелых системных болезней, при которых иммунитет начинает разрушать органы и ткани собственного организма. - Ред.). Окончательно оценить связь между COVID-19 и развитием аутоиммунных процессов еще предстоит. Однако, если у пациента течение «постковидного» синдрома сохраняется длительное время, нужно убедиться, что это не проявления аутоиммунного заболевания», - подчеркивает Маргарита Провоторова.

НА ЗАМЕТКУ

- Помимо лабораторных исследований, возможно, потребуется проведение дополнительных инструментальных обследований, таких как электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография, оценка функции внешнего дыхания, оценка уровня сатурации крови кислородом, - добавляет эксперт. Показания для таких процедур определяет доктор. «После выздоровления или сразу после выписки из стационара обязательно нужно прийти на прием к врачу в поликлинике. Он сможет проконсультировать и назначить план реабилитации с учетом всех индивидуальных особенностей пациента», - поясняет Провоторова.

ВАЖНО

За какими показателями нужно следить особенно бдительно

- Наиболее частые и опасные последствия COVID-19 – тромботические осложнения, - напоминает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии. - Поэтому особенно важны показатели гемостаза, то есть отражающие состояние свертывающей системы крови. К ним относится уже упомянутое определение уровня Д-димера, а также проведение коагулограммы (необходимость индивидуально определяет врач).

Если есть возможность провести более широкое обследование, то целесообразно посмотреть уровень витамина Д. «К сожалению, в России его дефицит – очень распространенное явление. В то же время многими исследованиями уже показана связь недостаточности витамина Д с повышенным риском инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19», - добавляет Маргарита Провоторова.

ВОПРОС В ТЕМУ

Бесплатно или за деньги

Чтобы сдать перечисленные анализы по полису ОМС, нужно получить направление лечащего врача поликлиники, к которой вы прикреплены. Если участковый терапевт не назначает вам базовые «постковидные» исследования (см. выше), можно обратиться за разъяснениями — на каком основании получен отказ – к главврачу или его замам. Также вы можете позвонить для консультации в страховую компанию, выдавшую полис ОМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Год с COVID-19: что изменилось и когда мы возьмем инфекцию под контроль

Насколько продвинулись наука и медицина в борьбе с коронавирусом, обсудили ведущие эксперты на круглом столе в «Комсомольской правде» (подробнее)