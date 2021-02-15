Год с COVID-19: что изменилось и когда мы возьмем инфекцию под контроль

Насколько продвинулись наука и медицина в борьбе с коронавирусом, обсудили ведущие эксперты на круглом столе в «Комсомольской правде» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Без малого год наша страна живет с коронавирусом SARS-CoV-2. Как изменились подходы к лечению, профилактике инфекции, чего добились наука, медицина и какие сценарии развития событий возможны до конца 2021 года? Эти темы обсудили ведущие эксперты по COVID-19 на круглом столе, организованном «Комсомольской правдой» совместно с проектом Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Фондом «Контент».

КОГДА КОВИД БУДЕТ ВЗЯТ ПОД КОНТРОЛЬ

Есть ли обнадеживающие признаки, что коронавирусную инфекцию в России уже удается брать под контроль? На волнующий многих вопрос ответила первый участник дискуссии - главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина:

- Чтобы инфекция стала подконтрольной и предсказуемой, нам необходимо сформировать коллективный иммунитет. Для чего, в свою очередь, требуется привить около 60% взрослого населения страны.

В России уже есть три антиковидных вакцины, напомнила эксперт. Две из них прошли госрегистрацию и запущены в гражданский оборот - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Регистрация еще одной - «КовиВак» Центра им. Чумакова - ожидается в ближайшее время.

«Вакцинация это самый главный и эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции», - подчеркнула Оксана Драпкина. Прививочная кампания в нашей стране запущена, нарастают ее объемы — исходя из этого, можно сказать, что мы очень близки к тому, чтобы полностью взять течение COVID-19 под контроль, заключила главный терапевт Минздрава.

ВОПРОС В ТЕМУ

Как быть людям с букетом хронических болезней?

Нередко у таких людей возникают опасения — стоит ли вакцинироваться, не навредит ли прививка?

- Безусловно, стоит, причем, в первоочередном порядке, - отметила Оксана Драпкина. - Люди с букетом хронических заболеваний, пожилые находятся в группе самого высокого риска развития тяжелых осложнений COVID-19. Поэтому вакцинация для них жизненно необходима.

Наличие противопоказаний определяет врач при осмотре перед прививкой. Сами по себе хронические болезни, как правило, не являются преградой для вакцинации. Временным противопоказанием может быть обострение хронических недугов.

ВИРУС МУТИРУЕТ – ПОДХОДЫ МЕНЯЮТСЯ

- Наши «весенние» пациенты заметно отличаются от «летних» и «осенних», - рассказал главврач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова Валерий Вечорко. - Так, у первых мы чаще отмечали гастроинтестинальные симптомы (тошнота, рвота, диарея, боли в желудке. - Ред.). У вторых - церебральную симптоматику (сильные головные боли, головокружения, спутанность сознания и т. п.). «Осенние» больные отличаются особенностями развития дыхательной недостаточности.

Всего, по словам врача, в мире уже зарегистрировано более 4 тысяч вариантов коронавируса. Возбудитель инфекции мутирует, меняется, в связи с этим может снижаться эффективность существующих методов лечения и даже вакцин. «Уже всерьез обсуждается возможность последовательной вакцинации одного человека разными прививками», - отметил Вечорко.

Наука и медицина не стоят на месте. На сегодня ведется свыше 2 500 исследований, посвященных профилактике, лечению и изучению отдаленных последствий COVID-19. Главврач одного из ведущих ковидных стационаров Москвы перечислил самые перспективные направления:

- упрощение и совершенствование методов лабораторной диагностики. Так, вместо мазков из носа и ротоглотки для ПЦР-теста на ковид может появиться аналогичный тест по слюне — без потери чувствительности и с еще большей специфичностью. Также может войти в практику анализ на уровень клеточного иммунитета, что особенно актуально для оценки эффективности вакцинации;

- для оценки степени поражения легких у заболевших и перенесших инфекцию все активнее используется искусственный интеллект;

- среди противовирусных средств исследуются как препараты с широким спектром действия, так и таргетные, направленные на подавление репликации (размножения) коронавирусов, включая SARS-CoV-2;

- не утрачен интерес и к антителам, нейтрализующим коронавирус. В частности, в Европе уже регистрируется один из препаратов такой группы.

Удаленные участники Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОРЫВ ГОДА: КОЛХИЦИН

Настоящим актиковидным открытием можно назвать давно известный препарат колхицин (традиционно применяется у больных подагрой), эффективность которого при COVID-19 подтверждена масштабным исследованием, отметил Валерий Вечорко.

И колхицин, и широко признанные сегодня антикоагулянты (кроверазжижающие лекарства. - Ред.), и гормональные противовоспалительные препараты еще весной прошлого года были включены в протокол лечения коронавирусной инфекции, разработанный в ковидном госпитале на базе Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ имени М.В.Ломоносова.

- Наша, российская наука действительно совершила прорыв, - рассказал на круглом столе замдиректора МНОЦ, врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили. - Протокол, разработанный учеными и врачами МГУ, позволил спасать жизни большинства тяжелых пациентов, попадавших к нам в стационар. Смертность составила 0,94%, а среди больных, оказавшихся на ИВЛ, менее 13,5%.

На сегодня команда исследователей МГУ участвует вместе с международной группой экспертов в разработке подходов к лечению пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. Важно понять, какие меры нужно принимать, чтобы не допустить перехода инфекции в тяжелую форму, пояснил профессор Мацкеплишвили.

КОВИДОМ ПО СЕРДЦУ

Многие боятся, что ковид ударит не только по легким, но и по сердечно-сосудистой системе. Насколько часто так бывает?

- Уже точно известно, что COVID-19 поражает не только легкие, это и заболевание системы кровообращения, - подтвердил Симон Мацкеплишвили. - Происходит выраженное увеличение активности свертывающей системы крови, поражение сосудов. Именно это во многом обусловливает клиническую картину и тяжесть заболевания.

Еще в самом начале эпидемии были сигналы, что ковид поражает сердце путем прямого воздействия коронавируса на сердечную мышцу, - рассказывает врач. - Потом мы стали понимать, что это возможно, но не является главной причиной изменений в сердце. Основная причина — поражение мелких кровеносных сосудов во всем организме, в том числе сосудов сердца.

Хорошая новость в том, что кардиологи давно работают с антикоагулянтами, противовоспалительными препаратами, знают, как лечить осложнения такого рода, обнадежил доктор Мацкеплишвили.

- Если у человека уже есть заболевания сердца, то самое главное – продолжать прием всех препаратов, назначенных ранее врачом, ни в коем случае не отменять их, - подчеркивает кардиолог. - Если же у пациента нет заболеваний сердца, то во время ковида врачам нужно очень внимательно следить за состоянием сердечной мышцы, применять методы контроля.

«На сегодня можно сказать, что сердце наших пациентов с COVID-19 мы можем защитить практически всегда», - резюмировал Симон Мацкеплишвили.

СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРУ НОШЕНИЯ МАСОК

Главный врач городской клинической больницы № 52 Департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко отметила, что и после победы над коронавирусной инфекцией, когда мы сможем взять ковид под контроль, важно сохранять культуру ношения масок во время сезонных вспышек респираторных инфекций. Как минимум для людей с ослабленным здоровьем это будет очень актуально, подчеркнула эксперт. Прошедший год показал, что благодаря широкому применению средств индивидуальной защиты удалось не только снизить заболеваемость COVID-19, но и ощутимо сократить количество заражений другими ОРВИ.

В дальнейшем также нужно будет уделять повышенное внимание постковидному наблюдению за пациентами, считает Марьяна Лысенко.

- Мы пока даже не можем до конца понять, какие проблемы будут появляться у людей, перенесших инфекцию, - отметила врач. - Это могут быть и психологические расстройства, и нарушения в работе иммунной системы, и продолжающиеся системные воспалительные реакции. Этого не нужно бояться, с этим нужно работать, нельзя пускать на самотек.

Презентация Вечорко Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Лазер для повышения эффективности вакцин и гелиево-кислородные ингаляции

- Мы разработали технологию, которая помогает повышать эффективность вакцинации путем активации синтеза и выхода из клеток белков теплового шока при облучении кожи спины лазерным излучением, - рассказал вице-президент Центра передовых радиационных медицинских и биологических технологий Сергей Оникиенко. - До сих пор такая установка использовалась для усиления эффективности противоопухолевых препаратов.

Чтобы помочь уже заболевшим ковидом, предлагается применять ингаляции разогретой до 100-110 градусов гелиево-кислородной смесью. «Ожога не происходит ввиду особых свойств гелия», - пояснил Сергей Оникиенко. По его словам, такая процедура усиливает иммунный ответ на коронавирус.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

- На сегодня в борьбе с коронавирусной инфекцией достигнуто очень много. Важнейшим шагом стала разработка российских вакцин, - отметила, подводя итоги круглого стола, заведующая организационно-методическим отделом по аллергологии-иммунологии и пульмонологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Наталья Кравченко. - Сейчас мы активно работаем над организацией вакцинации. Создаются все условия, чтобы людям было удобно получить прививку.

Если сравнивать с другими странами, то, скорее всего, можно сказать, что мы использовали не зарубежный, а в большей степени прежний собственный опыт для противостояния COVID-19, считает Наталья Кравченко: «Опыт наших военных медиков, ученых, эпидемиологической службы».

- Надеюсь, что жители нашей страны осознают важность вакцинации, и уже к середине лета мы начнем жить более открытой и счастливой жизнью, - высказала надежду главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко.

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