Анекдоты: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться

Ой, подружки, хорошо быть гусеницей! Жрешь-жрешь-жрешь, укутываешься, спишь-спишь-спишь, просыпаешься - красавица!
* * *
Золушка вышла замуж за принца. Он разбросал по ее комнате лепестки роз, но в 12 они превратились в носки.
* * *
Я поняла, что уже пора заканчивать с диетой, когда реакция на уползающего червячка в яблоке стала не «Фу, гадость!», а «Куда?».
* * *
- Сходила с детьми в зоопарк, дети рычали, пищали, кричали, махали. Надеюсь, звери остались довольны.
* * *
Уровень «не выспался»: утром стоял с кошачьим кормом в руках перед кофемолкой, сердцем понимал, что что-то не так, а головой - нет…
* * *
- Стас, я в интернете в чате с такой девчонкой познакомился, ей 17 лет, она юна и непорочна, красива, как богиня,
и жаждет встречи со мной.
- А ее случайно не Изольда зовут?
- А ты откуда знаешь?
- Ну, здравствуй, Антуан.
* * *
- Послушайте, у этого парня в резюме: «Управление успешным обновлением и внедрением новой системы освещения с
непревышенными затратами и без происшествий, связанных с безопасностью».
- Ему удалось заменить лампочку?
* * *
Сижу, смотрю советское кино 70-х прошлого века. А ведь когда-то русские сами работали на всех своих стройках!
* * *
Работники музея восковых скульптур только на третий день поняли, что кассир умер.
* * *
- Алло! Мы украли вашу жену. Выкуп - сто тысяч евро, в доказательство высылаем ее палец!
- Идите на фиг! Палец может быть чей угодно. Голову пришлите.
* * *
Коля - счастливый водитель снегоуборочной машины. Его начальник - понимающий человек, и в такую погоду позволяет ему работать дистанционно.
* * *
Никогда не лгите индийской девушке! Эта красная точка на лбу все записывает!
* * *
Я хорошо готовлю, прекрасно убираю квартиру, стираю, бережно слежу за личными вещами и электроникой…
Вы спросите, в чем мой секрет?
Ответ прост: я мало зарабатываю.
* * *
- А сколько у нас шпаг!
- Четыре!
- А сколько у нас мушкетов?
- Четыре!
- Так кто же мы?
- Вооруженные силы Эстонии!