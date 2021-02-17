Анекдоты: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться

Ой, подружки, хорошо быть гусеницей! Жрешь-жрешь-жрешь, укутываешься, спишь-спишь-спишь, просыпаешься - красавица!

* * *

Золушка вышла замуж за принца. Он разбросал по ее комнате лепестки роз, но в 12 они превратились в носки.

* * *

Я поняла, что уже пора заканчивать с диетой, когда реакция на уползающего червячка в яблоке стала не «Фу, гадость!», а «Куда?».

* * *

- Сходила с детьми в зоопарк, дети рычали, пищали, кричали, махали. Надеюсь, звери остались довольны.

* * *

Уровень «не выспался»: утром стоял с кошачьим кормом в руках перед кофемолкой, сердцем понимал, что что-то не так, а головой - нет…

* * *

- Стас, я в интернете в чате с такой девчонкой познакомился, ей 17 лет, она юна и непорочна, красива, как богиня,

и жаждет встречи со мной.

- А ее случайно не Изольда зовут?

- А ты откуда знаешь?

- Ну, здравствуй, Антуан.

* * *

- Послушайте, у этого парня в резюме: «Управление успешным обновлением и внедрением новой системы освещения с

непревышенными затратами и без происшествий, связанных с безопасностью».

- Ему удалось заменить лампочку?

* * *

Сижу, смотрю советское кино 70-х прошлого века. А ведь когда-то русские сами работали на всех своих стройках!

* * *

Работники музея восковых скульптур только на третий день поняли, что кассир умер.

* * *

- Алло! Мы украли вашу жену. Выкуп - сто тысяч евро, в доказательство высылаем ее палец!

- Идите на фиг! Палец может быть чей угодно. Голову пришлите.

* * *

Коля - счастливый водитель снегоуборочной машины. Его начальник - понимающий человек, и в такую погоду позволяет ему работать дистанционно.

* * *

Никогда не лгите индийской девушке! Эта красная точка на лбу все записывает!

* * *

Я хорошо готовлю, прекрасно убираю квартиру, стираю, бережно слежу за личными вещами и электроникой…

Вы спросите, в чем мой секрет?

Ответ прост: я мало зарабатываю.

* * *

- А сколько у нас шпаг!

- Четыре!

- А сколько у нас мушкетов?

- Четыре!

- Так кто же мы?

- Вооруженные силы Эстонии!