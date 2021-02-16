В Москве спасли мужчину, который пять раз за ночь перенес клиническую смерть

Мужчина позвонил в службу спасения и пожаловался на боль в сердце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этого 47-летнего москвича московские врачи всего за одну ночь пять раз вытащили с того света. Случай по-своему уникальный - всякий раз реанимационные действия заканчивались успехом. А произошло все на днях.

Мужчина позвонил в службу спасения и пожаловался на боль в сердце. Медики приехали быстро, но к тому моменту сердце пациента уже не билось. Бригада реаниматологов сработала четко. Но уже по пути в больницу ситуация повторилась.

В машине скорой пациент перенес две клинических смерти. И всякий раз реанимационные действия были успешными.

- Четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации в больницу Виноградова. А пятая случилась уже на операционном столе, - сообщил Telegram-канал Комплекса социального развития Москвы.

Всего за шесть часов москвич пережил пять остановок сердца. Но сейчас он жив и почти здоров. В клинике ему успешно провели операцию на сердце и, скорее всего, уже очень скоро мужчина вернется к нормальной жизни.

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