Что видят люди, пережившие клиническую смерть: полеты через черный тоннель и встречи с умершими

Среди читателей "Комсомолки" есть те, которые на время покидали свои тела. Фото: Shutterstock

«Загробный мир вроде бы существует. Ученые получили серьезное подтверждение», - так назывался материал на сайте «Комсомолки». За короткое время его прочли более полумиллиона человек. Речь шла об экспериментах, которые проводили ученые, пытавшиеся понять и объяснить феномен так называемого около-смертного опыта (near-death experience, NDЕ - в английском сокращении). С ним – с эти феноменом – сталкивались люди, пережившие клиническую смерть.

«Воскресшие» или «временно умершие» – как хотите - полагают, что побывали на том свете. Как минимум, на его пороге. Вернулись. И рассказали о том, что там видели. Кто что вспомнил, конечно.

Вспоминали, как правило, какой-то тоннель и стремительное передвижение по нему, жизнь, проносившуюся перед глазами.

Кому-то по пути попадались умершие родственники, другим – ангелы, кому-то - демоны и некие странные создания. А некоторые, вернувшись, уверяли, что выходили из своих тел и, воспарив, наблюдали за собой со стороны. Чаще всего сверху.

Можно ли считать NDЕ пусть косвенными, но все же свидетельствами того, что за «последней чертой» бытие не кончается? Что помимо видимого всем нам материального мира существует какой-то иной? Тот, в котором обитают души? Эти вопросы задавали себе ученые. А вот как ответили на них читатели «Комсомолки» - «выходцы» из своих тел.

Алексей Сафронов, Россия, Краснодарский край:

(Алексей ссылается на экспериментаторов, который разложили в палатах умирающих таблички со словами и рисунками так, что их нельзя было увидеть снизу. Пациент, выйдя из тела и воспарив к потолку, должен был увидеть таблички. Увидел? Рассказал, что там нарисовано? Значит, действительно выходил из тела. А иначе это лишь ему померещилось – прим. В.Л.)

- Нет ничего удивительного в том, что никто не заметил записок и картинок. Я сам пережил клиническую смерть. Был выход из тела. В тот момент меня абсолютно перестало интересовать всё земное, всё материальное. Я лишь мельком осмотрелся по сторонам. Я видел своё тело, лежащее на операционном столе, группу врачей вокруг него. Но это всё мельком. Мне в тот момент вообще было всё безразлично. Сейчас я даже не могу вспомнить сколько врачей было в операционной. А на какую-то карточку - даже на плакат - я бы вообще внимание не обратил…

Ирина, Россия, Санкт-Петербург:

- Меня убедил в существовании загробного мира такой сон. Я оказалась в какой-то нереальной местности, бескрайние просторы и невероятно много солнечного света, бирюзовое море, золотой песок, но самым удивительным был этот очень яркий свет и ощущение абсолютного безграничного счастья, как будто разлитого в пространстве. Вдруг я увидела женщину, идущую мне навстречу. Я узнала в ней Наташу - подругу моей подруги Зои - воинствующей атеистки. Эту Наташу я видела всего два раза в жизни много лет назад и давно ничего не слышала о ней, так как и с Зоей не общалась уже около года. Я - во сне - у этой Наташи спрашиваю: Наташа, где это мы? Ты здесь теперь живешь что ли? Как здесь чудесно! Она отвечает: «Да, я теперь здесь. Здесь действительно очень хорошо!»

Я говорю: «А почему же ты Зою сюда не позовешь?» Наташа: «Я пыталась ее звать, но она не откликается. А ты приходи, когда захочешь, здесь очень хорошо!»

Я вижу вдалеке какой-то домик, понимаю, что там она и живет, и я иду к ней. Подхожу ближе и вижу, что дом весь прогнил и почти разрушен. Пытаюсь открыть дверь, но дверная ручка слишком высоко - мне не достать, я подкладываю камни, чтобы достать до ручки, но камни рушатся под ногами, и я падаю, понимаю, что войти не смогу. И просыпаюсь. Утром звоню Зое и рассказываю этот странный сон. Она, потрясенная, говорит, что вчера было 40 дней как Наташа умерла, и что они с ее мужем, который ее безумно любит, ходили на кладбище. Муж убивался над могилой, рыдал и всё повторял: «Наташа, как ты там? Дай знать, хорошо ли там тебе?»

Люди, пережившие клиническую смерть, уверяют, что на тот свет ведет темный тоннель. Фото: Shutterstock

Татьяна, Россия, Республика Башкортостан:

- Много лет назад мне должны были сделать небольшое хирургическое вмешательство - по женской части. В операционной анестезиолог спросил про возраст, вес, есть ли у меня аллергия и прочее, а потом ввел в вену какой-то препарат. Женщина-хирург в это время сказала: «Считай до десяти».

Себя сверху я увидела на счёт «три». Мне было ужасно плохо. Я реально наблюдала за всем, что происходило вокруг, но только со стороны. Всё слышала. Помню ужас и страх, который я тогда пережила. Особенно, когда увидела, как меня везут на каталке в палату… Но после этого случая у меня прошёл страх смерти, я стала к ней относиться как новому приключению моей души.

Татьяна, Россия, Москва:

- В 33 года я испытала клиническую смерть. Это было рано утром. Я почувствовала, как куда-то лечу вниз по узкой трубе, не касаясь стенок. А вдали в трубе мерцает огонек, похожий на слабую электролампу. Потом все исчезло…

Обратно меня вернул муж, который стащил мое тело на пол и стал делать искусственное дыхание…

Александр, Россия, Орловская область:

Я видел черную трубу и свет вдали в 12-летнем возрасте. Пролетая сквозь нее, видел, как с громадной скоростью в моем сознании несутся события моей жизни. Было это в 1965 году. Ни о каком интернете никто тогда не знал. Книг на эту тему тоже я не видел и не слышал никаких рассказов.

Гуля, Россия, Республика Татарстан:

Ни за что не поверила бы в эту ахинею, если бы сама не пережила такое. Мне было 18 лет, положили в больницу с проблемами почек. После тихого часа ко мне пришел мой будущий муж с сестренкой, я вышла к нему, мы разговаривали в коридоре. Вдруг я почувствовала сильный звон ушах, ноги подкосились, единственное, что я смогла выдавить из себя: «Мне плохо». И, наверное, потеряла сознание. Потом я увидела себя сверху! Вижу, что сижу на стуле, что будущий муж меня придерживает, бегают медсестры, одна из них закатывает мне рукав, другая даёт что-то понюхать...

До этого случая я не задумывалась о смерти, о другом мире, о душах, я не читала подобную литературу и интернета тогда не было. Поэтому версию о том, что так сработал мозг, «достав из ящика» какие-то стереотипные моменты исключаю.

Светлана, Россия, Ставропольский край:

- После того, как умер мой муж, я каждую ночь на протяжении 9 месяцев к нему летала ночью, во сне. Улетая, видела себя спящей на диване. Смотрела на себя с высоты потолка…

После 9 месяцев муж перестал мне сниться, а я – летать к нему.

Александр, Россия, Москва:

Жена товарища после клинической смерти и реанимации рассказала, что, выйдя из тела, оказалась выше пожилой врачихи, которая стояла у её кровати. Увидела лысеющую макушку врачихи.

Перед глазами умирающего мелmкают события прожитой жизни. Научный факт. Фото: Shutterstock

Санкт-Петербург, Россия:

Я побывала на том свете в четырёхлетнем возрасте. Там всё реальнее самой реальности и лучше, чем в жизни...Объяснения учёных по поводу встреч с родственниками - типа мозг «откручивает» жизнь обратно – считаю глупостью. Меня встретили там мои родные, которые умерли задолго до моего появления на свет. Лишь спустя время я увидела одного из них на фото...

Гость №5975, Тольятти:

Было это в августе 2002 года. Второй инфаркт, жена вызвала скорую, приехали быстро. Что они со мной делали, я не помню. Но в какой-то момент я видел всё происходящее как бы сверху: один из врачей склонился над своим чемоданчиком, подбирая, что бы мне еще вколоть, а второй на кухне успокаивал мою плачущую жену, говоря ей, что надо быть готовой ко всему. Я потом пересказал ей, что он говорил, она подтвердила.

Вокруг меня был какой-то неземной цвет, кажется, что-то бирюзовое и необъяснимое состояние блаженства, никакого страха, мне было очень хорошо, легко. В состоянии клинической смерти я был около минуты. То, что я наблюдал за всем происходящим сверху и мог находиться одновременно и в комнате, и на кухне – это факт. В какой-то момент я даже пытался прочитать названия препаратов в чемоданчике, над которым склонился один из врачей. Возвращение обратно в свое тело я не помню.

Денис (бывший спецназовец), Россия, Москва:

- В 20 лет я пережил клиническую смерть, наступившую в результате остановки сердца после пулевого ранения. Врачи едва меня откачали. Я был мёртв около 5 минут...Но я реально не хотел возвращаться с «того света» в своё бренное тело, ибо «на том свете» гораздо лучше и комфортней, чем на этом...

Гость №6304, Реутов:

- Ребята, как же там тоскливо! Живите и радуйтесь каждому мгновению жизни.

Людмила, Санкт-Петербург:

- Признаюсь, в загробный мир не верю. Я живу в этом мире. И зачем мне думать о загробном? При таком ритме жизни нет времени думать о чём-то другом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые убедились: перед смертью вся жизнь, действительно, проносится перед глазами. Для чего?

«Life-review experience» - LRE («опыт перемотки жизни» в дословном переводе) - так называют ученые этот феномен, о котором известно со слов воскресших — людей, пережившие клиническую смерть.

Как правило LRE «идет в комплекте» с другими видениями около смертного опыта (NDE). Но начинается «путь на тот свет» как правило, с перемотки.

Для верующих NDE — это подтверждение их представлений о загробном мире и душе, которая туда перемещается. Поэтому они находят предсмертные видения вполне логичными.

Для медиков же NDE — загадка. Они давно пришли к выводу, что рассказы о видениях отнюдь не выдумки. Что источник их, конечно же, мозг — некие процессы, которые вдруг начинают в нем происходить. Но до конца разобраться в них пока не получается. Имеются лишь гипотезы — пусть и весьма правдоподобные.

За LRE недавно взялись израильские ученые из клиники Хадасса при Еврейском университете (Hadassah Hebrew University Medical Center). И под руководством Джудит Кац из лаборатории нейропсихиатрии (Judith Katz Neuropsychiatry Lab, Department of Neurology) удостоверились: феномен «перемотки» реально существует...

Подробности в нашем материале.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Загробный мир вроде бы существует. Ученые получили серьезное подтверждение

Подведены предварительные итоги масштабного исследования так называемого околосмертного опыта (подробности)