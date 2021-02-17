«Прощай, коварная Прибалтика!»: Белоруссия все-таки переводит свой транзит в порты России

30% всего литовского бюджета - это деньги от транзита Фото: EAST NEWS

В Минске согласован документ о поставках нефтепродуктов на экспорт через территорию союзника, в обход недружественных стран.

До августовской смуты в Белоруссии о подобных шагах и речи не шло! Хотя Россия много раз предлагала изменить маршруты белорусского транзита. Но наши минские братья упорно твердили про экономические выгоды от транзита через Прибалтику – плечо короче, порты ближе, а до российской Усть-Луги - больше 500 километров.

Литва тоже помалкивала (или сыто похрюкивала), одна «Клайпеда Нафта» получила за 9 месяцев 2020 года 6,7 миллионов долларов чистой прибыли. Оцените: 30% всего литовского бюджета - это деньги от транзита.

Все изменилось в конце лета, когда Прибалтика решила, или ей приказали, «пошатать режим» в Белоруссии, совершенно не думая о последствиях. Литва, Латвия и Эстония приняли санкционный список, в который вошли 30 белорусских чиновников, а возглавил его сам Батька. Он, конечно, не простил такой обиды. И пригрозил прекратить транзит из Белоруссии, назвав это «настоящими санкциями».

Но дело застопорилось. Видимо, прижимистый Батька рассчитывал совместить месть Прибалтам с попыткой выжать у России побольше выгоды.

Так прошла осень. Потом — зима...

И вот, кажется, колесо скрипнуло и покатилось. По проекту соглашения, которое уже одобрили и в Москве и в Минске, в 2021-23 годах предусмотрена перевалка 9,8 миллионов тонн нефтепродуктов через Россию. А есть еще такие важные позиции белорусского экспорта, как уголь, удобрения, металл и даже лес.

Окончательная точка, судя по всему, будет поставлена на днях. Политологи предполагают, что это соглашение - о переводе Прибалтийского транзита в порты России - специально подготовлено к скорой встрече Путина и Лукашенко. Якобы Батька будет просить очередной кредит, но не может являться с пустыми руками, без козырей.

Хоть так.

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