Запад готов признать ошибки: Зря мы считали Россию «Верхней Вольтой с ракетами»

Встреча контейнеров с российской вакциной "Спутник V" в Тегеране. Фото: REUTERS

Журналист немецкой газеты Die Welt Жак Шустер одним из первых на Западе высказал догадку: в России не случайно дали своему антиковидному препарату название «Спутник». Это русское слово известно всему миру и напоминает о советском триумфальном прорыве в космос, ставшем одним из главных событий в истории цивилизации.

- С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения, - пишет Шустер (не будем напоминать ему о полете Гагарина или, скажем, установках для управляемого термоядерного синтеза). - А вот вакцина против коронавируса, которая так рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами».

Когда 4 октября 1957 года на орбиту вышел первый в мире искусственный спутник Земли, президент США Эйзенхауэр поставил перед ЦРУ и прочими «профильными» американскими ведомствами задачу выяснить, как Советы смогли этого достичь. Вскоре ответ был получен. Причина оказалась не в шпионаже и не в «рабском труде узников ГУЛАГА». Президенту предоставили открытые данные, согласно которым на фундаментальную науку в СССР, только что вышедшем из тяжелейшей войны, расходовалось в полтора раза больше средств, чем в разжиревших на той же войне США, а, скажем, число выпускников советских вузов с дипломами инженеров далеко опережало американские показатели. Но западный менталитет, во многом построенный на странной убежденности в собственной исключительности, просто не мог преодолеть веками взлелеянные стереотипы о России, как об «отсталой лапотной стране».

Прошли десятилетия, но менталитет не поменялся. Вот и с вакциной «Спутник V» произошла похожая история, о чем честно поведала на днях австрийская газета Wiener Zeitung. В ней отмечается, что в Европе сначала скептически отнеслись к информации, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19. По словам автора, такая реакция обусловлена (чем бы вы думали?) - стереотипами, сложившимися на Западе.

Россия «преподносит миру слишком много сюрпризов», но представления об «отсталости», культивируемое на Западе, продолжают существовать. Автор уточняет, что «сюрпризы» касаются не только современных вооружений, но и других сфер, среди которых медицина.

- Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений, - говорится в статье.

В беседе с газетой политолог Герхард Манготт указал на то, что Россия постоянно предъявляет миру успехи в естественно-научной сфере. Он считает, что это в том числе связано с наследием Советского Союза, в котором, как он заявил, верили в науку и прогресс.

Восхитился «Спутником V» и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти.

- Эффективность препарата выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин, - сказал ученый.

Кардинально риторика Запада изменилась после публикации результатов третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» в авторитетном международном медицинском научном журнале Lancet. В статье указывалось, что препарат продемонстрировал высокую безопасность и эффективность на уровне 91,6%.

На публикацию незамедлительно отреагировала Всемирная организация здравоохранения. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, это свидетельствовало об эффективности препарата, а потому активно ведутся разговоры о поставке вакцин нуждающимся странам.

После этого заявки на покупку «Спутника V» посыпались из десятков стран, включая такие гиганты как Индия, Бразилия и даже некоторые из государств-членов Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила: «Мы увидели хорошие данные о российской вакцине». И сказала, что будет готова использовать ее в ФРГ, если препарат получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. А канцлер Австрии Себастьян Курц вообще заявил, что сам готов привиться «Спутником V».

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