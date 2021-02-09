Эксперт оценил перспективы российского «Спутника V» в Европейском Союзе

Препарат "ГамКовидВак" в пункте вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» стартовала в ЕС. Согласно процедуре, ей предстоит пройти несколько этапов согласования.

Первые шаги сделаны. Разработчик вакцины - Центр имени Гамалеи – получил научную консультацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое регулирует оборот лекарств в ЕС. Дальше Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation). Когда такое удостоверение «Спутник V» получит и Еврокомиссия даст свое «добро», вакцина сможет поставляться на европейский рынок.

Мнение эксперта

Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании:

- Регистрация российского инновационного продукта в ЕС – это очень хорошая и вполне реальная возможность. Я помню, как в ноябре – декабре 2020 года много лидеров мнений говорили о том, что регистрации российской вакцины за рубежом никогда не произойдет. И вот мы видим, что Российский фонд прямых инвестиция подал документы не просто в отдельные страны – Венгрию и Сербию, где «Спутник V» уже формально разрешен к применению, но на уровень Европейского медицинского агентства. Это позволяет говорить не только о выходе «Спутника V» на европейский рынок, но и о том, что вакцина получает признание одной из самых топовых регуляторных систем в мире, а значит, многие другие страны будут затем в полуавтоматическом режиме принимать результаты экспертиз по этому препарату. Надеюсь, что и другие отечественные вакцины от коронавируса пойдут этим путем и также подадут заявки на регистрацию в Европейский союз или США.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Спутник V» одобрен также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Ливане, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

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