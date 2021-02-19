Одеваться как новый директор ВТО – новый тренд соцсетей

Нгози Оконджо-Ивеал должна вступить в должность 1 марта Фото: REUTERS

Пользователи социальных сетей по всему миру начали копировать стиль нового директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеал, которая должна вступить в должность 1 марта.

Нгози Оконджо-Ивеал любит компоновать геле с платьем такой же расцветки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что 66-летняя представительница Нигерии стала первой женщиной, назначенной на такую высокопоставленную должность.

Все началось с того, что одна из соотечественниц Нгози бросила клич в соцсетях с предложением повторить стиль одежды нового генерального директора ВТО.

Акцент она рекомендовала сделать на головном уборе «геле». Он делается из куска ткани, обернутого вокруг головы. Это один из самых колоритных элементов костюма нигерийских женщин, носится как повседневная одежда и не покупается готовым – нигерийки «делают» его самостоятельно.

Нгози Оконджо-Ивеал любит компоновать геле с платьем такой же расцветки, добавляя к своему образу бижутерию из африканского жемчуга и натуральных камней.

66-летняя представительница Нигерии стала первой женщиной, назначенной на такую высокопоставленную должность Фото: REUTERS

Директор ВТО, увидев в соцсетях этот призыв, поставила отметку «нравится» и написала, что «рада и польщена тому, что еще больше людей будет уметь делать знаменитое геле».

А пользователи уже попросили директора ВТО написать учебное пособие по изготовлению, выбору и ношение этого экзотического головного убора.

Особенно рады инфошуму нигерийцы, которые переполнены гордостью за свою соотечественницу. Тренд уже окрестили нгозиманией.