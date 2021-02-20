При обрушении на фабрике в Норильске погиб человек, пострадали шесть

Спасатели работают на месте обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрике. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

При обрушении на фабрике в Норильске погиб человек, спасатели извлекли его тело из-под завалов. Пострадали как минимум шесть рабочих предприятия. Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ: «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Под завалами оказались шесть человек, двое выбрались самостоятельно

«На данный момент шесть сотрудников, попавших под обрушение, обнаружены и извлечены из под завалов, с ними работают врачи, поиск остальных людей продолжается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении краевого главка СКР.

Спасатели обнаружили погибшего

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности"

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых рассказал журналистам, что четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Он добавил, что поиски людей под обрушившимися конструкциями продолжаются.

На место трагедии прибыл прокурор города Владимир Большунов, он сообщил, что организована проверка по нарушению правил промышленной безопасности.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь

Напомним, как писал сайт kp.ru, сообщение о ЧП на территории Норильской обогатительной фабрики поступило на пульт дежурного в 00:44 по московскому времени. Там обрушилась галерея дробильного цеха.

Два человека выбрались из-под обломков самостоятельно,, еще четверых нашли и извлекли спасатели. Под завалами остаются еще двое рабочих, их судьба пока неизвестна.