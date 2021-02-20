Обрушение на фабрике в Норильске: под завалами могут оставаться люди

Спасатели работают на месте обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрике. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В ночь на субботу, 20 февраля, произошло обрушение на фабрике в Норильске, в результате пострадали не менее трех человек. Под завалами могут оставаться люди: по предварительным данным, как минимум двое рабочих.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, сообщение о ЧП на территории Норильской обогатительной фабрики, расположенной по адресу: ул. Горная, 27, поступило на пульт дежурного в 00:44 по московскому времени.

«Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще люди», - рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС.

Позже стало известно, что спасатели нашли и достали из-под завалом еще двух пострадавших, их передали медикам «Скорой помощи».

«Для поиска возможных пострадавших и разбора конструкций проводятся все необходимые мероприятия», - отмечается в сообщении ведомства.

В поисково-спасательной операции участвует 71 человек, задействовано 13 единиц техники.