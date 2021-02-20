Кипр отложил открытие границ для российских туристов до 1 апреля 2021 года

Пересмотр разрешительных категорий будет проводиться еженедельно, и они могут изменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретной стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Кипра приняли решение отложить открытие границ для российских туристов до 1 апреля, хотя ранее планировалось, что россияне смогут посетить любимые курорты с 1 марта.

Причиной изменения сроков стало решение кипрского Совета министров по представлению Министерства транспорта. Согласно новому порядку, Россию переместили из одной категории стран в другую, так называемую «серую».

Пересмотр разрешительных категорий будет проводиться еженедельно, и они могут изменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретной стране.

В зависимости от ситуации с коронавирусом, власти Кипра поделят страны на несколько «цветных» групп с разными требованиями к гражданам каждой.

Так, путешественникам из «красной» зоны придется сдавать сразу два теста на коронавирус – один дома перед вылетом дома и второй по прибытии на остров. Для жителей «оранжевых» стран установлен лишь въездной тест, а туристам из «зеленых» государств анализы будут не нужны вовсе.

«Серая» группа, в которую попала Россия, означает, что до принятия соответствующего решения туристы не смогут беспрепятственно посещать Кипр за исключением отдельных категорий граждан.

Ранее кипрские власти заявляли, что с 1 марта границы откроются для жителей 56 стран, среди которых была и Россия. Что именно повлияло на изменение решения – не сообщается.

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