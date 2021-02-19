Возобновление авиасообщения с Египтом в 2021 году: полетят ли чартеры на Красное море и ждут ли там россиян

Пока ни Оперштаб, ни Росавиация не подтвердили возобновление авиасообщения с египетскими курортами Фото: Алиса ТИТКО

Появилась надежда на то, что уже в марте 2021 года авиасообщение с Египтом будет возобновлено, и российские туристы смогут позагорать на Красном море, прилетев прямыми рейсами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Заявление главы Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр растиражировали сначала египетские СМИ, а потом российские соцсети. Логично: в Египте туристов из России очень ждут. Мы и раньше-то были самыми многочисленными и самыми щедрыми гостями. А уж сейчас, когда из-за пандемии Страна пирамид осталась не только без россиян, но без немцев с британцами, - тем более.

Это с одной стороны. С другой - доступных для россиян круглогодичных пляжных курортов сейчас совсем мало. Лететь в Египет намного ближе, чем на Занзибар или Кубу. Отдыхать там в разы дешевле, чем на Мальдивах. Запуск чартеров на Красное море наверняка стал бы настоящим хитом на туристическом рынке.

Однако пока ни Оперштаб, ни Росавиация не подтвердили возобновление авиасообщения с египетскими курортами

Напомним: самолеты из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не летают уже больше 5 лет. Полеты запретили после крушения лайнера с нашими туристами над Синаем. Причиной трагедии стал теракт.

ПОКА НА КРАСНОЕ МОРЕ ЛЕТАЮТ С ПРОВЕРКАМИ

Какие шансы на открытие прямых рейсов на курорты в ближайшее время? Ждут ли их наши туристы? И что сейчас происходит на красноморских курортах?

В феврале 2021 года российские эксперты побывали в Египте с инспекционной поездкой. Проверяли аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха на предмет антитеррористической безопасности. Оценивали меры в залах вылета и прилета, во время обработки багажа, кейтеринг, системы видеонаблюдения, а также санитарные меры – сейчас они явно не менее актуальны.

Туристы на пляже в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Фото: REUTERS

Проверка завершилась уже две недели назад. И с тех пор тишина, официально никакой информации о ее итогах нет. Египтяне говорят, что вроде бы все хорошо. Но эта проверка уже не первая, не вторая и даже не десятая. В Ассоциации туроператоров России приводят цифру: за 5 лет наши эксперты проверяли красноморские воздушные гавани уже 30 раз! А рейсов как не было, так и нет.

Египет – одна из немногих стран, с которыми Россия уже возобновила авиасообщение, сняв “антиковидные” ограничения. Полеты разрешены только в Каир, их выполняют “Аэрофлот” и Egypt Air, у каждой авиакомпании по 5 рейсов в неделю. Так что при большом желании добраться на Красное море реально. Но долго и неудобно: из Каира до пляжей надо ехать 5– 6 часов на автобусе или лететь внутренним рейсом.

ПЦР-ТЕСТЫ И МАСКИ

Готов ли Египет принимать российских туристов? Да. Страна фараонов открылась для иностранных туристов еще в июле 2020 года. Для въезда нужен ПЦР-тест с отрицательным результатом, справка должна быть на английском языке, с печатью и подписью врача, данные туриста – как в загранпаспорте, без ошибок. Анализ нужно сдать не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет.

Также путешественникам необходимы:

- форма с информацией о состоянии здоровья и контактах (ее выдают в самолете)

- миграционная карта (тоже на борту или в аэропорту)

- медстраховка, покрывающая лечение COVID-19.

Карантина для иностранцев нет.

Гостиницы на курортах открыты, хотя отдыхающих крайне мало – примерно 10-15% от обычного количества гостей. Каждый отель должен получить сертификат здоровья и безопасности. Из 1200 гостиниц уже больше 700 имеют этот документ, с оптимизмом заявил министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани.

- Во всех отелях установлены приборы термометрии, защитные экраны в зоне ресепшн и в ресторанах, а персонал пользуется средствами индивидуальной защиты. Ношение масок и перчаток туристами на территории отелей не обязательно, - рассказали “КП” в компании Tez Tour.

Отели Хургады и Шарм-эль-Шейха заполнены сейчас в лучшем случае на 10 – 15%. Фото: REUTERS

СПРОС РАСТЕТ ДАЖЕ БЕЗ ПРЯМЫХ РЕЙСОВ

Даже со неудобным трансфером (перелет в Каир + дорога на автобусе до курортов) спрос на туры в Страну пирамид растет, подтверждают в компании Tez Tour. По сравнению с прошлой зимой – аж в два раза. Что логично: прошлой зимой можно было и в Таиланде позагорать, и в Гоа, а сейчас-то выбор невелик.

Самостоятельные путешественники, которым очень хочется поплавать с разноцветными рыбками в Красном море, добираются стыковочными рейсами через Стамбул. Цены на отели на сайтах бронирования выглядят просто сказкой. Номер на двоих в трехзвездочной гостинице в Хургаде можно снять за 8 тысяч рублей на неделю. Правда, без питания. В четырех звездах реально остановиться за 14 тысяч (опять же на неделю и на двоих) – причем это будут большие апартаменты и отель с высокой оценкой на Booking.com и хорошими отзывами. Пять звезд и All inclusive, разумеется, дороже – от 40 тысяч рублей за двухместный номер в неделю.

А если добавить расходы на перелет (см. “Цена вопроса”), отдых выйдет не особо бюджетным.

Так что как с точки зрения удобства, так и с точки зрения цены вся надежда – на прямые чартеры. И на туроператоров, которые договорятся с заждавшимися россиян египетскими отельерами о скидках.

КОММЕНТАРИЙ ТУРОПЕРАТОРА

Отели Египта снизили цены. Но отдых подорожал из-за курса рубля

- В случае принятия решения правительством о восстановлении прямого авиасообщения с курортами Египта Tez Tour готов предложить туры на базе чартерной полетной программы с вылетами из городов России, откуда разрешены зарубежные авиаперелеты, - подтвердили “КП” в компании Tez Tour. - Ждем повышенного спроса, так как наши соотечественники соскучились по популярным курортам Красного моря. Предпочтение в 2020 и 2021 годах туристы отдают отелям категорий 4* и 5* с питанием “все включено”. Цены на проживание в большинстве отелей снизились в 1,5 - 2 раза относительно 2020 года. Однако из-за разницы в курсе валют стоимость туров в рублевом эквиваленте выросла. В марте отправиться вдвоем на отдых в Египет с проживанием в отеле категории 4-5* и питанием по системе “все включено” можно от 100-120 тысяч рублей. А годом ранее стоимость аналогичного тура начиналась от 80-90 тысяч рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА

31 600 рублей – средний чек ща авиабилет из Москвы в Хургаду и обратно (со стыковкой).

33 600 рублей в среднем платят пассажиры за полет из Москвы в Шарм-эль-Шейх и обратно (также с пересадкой). Это на 22% дороже, чем год назад.

29 100 рублей – средняя стоимость авиабилетов Москва – Каир, туда и обратно. На 23% больше, чем в прошлом году.

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру о продажах авиабилетов на 1 января – 30 апреля 2021 года.