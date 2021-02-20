Москвичи год сортировали мусор по домам. Что в итоге?

На прошлой неделе в Москве подвели итоги программы по раздельному сбору мусора, которая действует в столице уже год. Фото: Shutterstock

На прошлой неделе в Москве подвели итоги программы по раздельному сбору мусора, которая действует в столице уже год. Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал ключевые показатели и поблагодарил всех, кто уже присоединился к программе. А для тех, кто еще не сортирует свои отходы, мы собрали несколько интересных цифр.

Начнем, конечно же, с цифр 1 и 2. Ровно один год сознательные москвичи распределяют свой домашний мусор на два пакета. В первый пакет идут так называемые смешанные отходы – остатки продуктов питания, испачканные маслом и краской вещи, одним словом хлам. Во второй пакет набирается вторсырье – то, что можно переработать и использовать заново. С советских времен к вторсырью относят макулатуру, металл и стекло. Теперь к ним добавились еще и разнообразные пластики.

Следующая пара чисел - 23 000 и 60 000. Почти На 23 тысячах московских контейнерных площадок установлены более 60 тысяч брендированных мусорных контейнеров Они отличаются по цвету – серые предназначены для смешанных отходов, а синие – для вторичных ресурсов. Всего в Москве около 42 тысяч жилых домов, а значит, если не у вашего, так у соседнего дома можно найти мусорную площадку для рассортированных отходов.

Продолжаем повышать – 855 тысяч тонн. Столько, и даже чуть больше вторсырья собрали в Москве за 2020 год. Прогнозы городских властей были даже скромнее – ожидалось, что этот показатель окажется в районе 800 тысяч тонн, но активность горожан приятно поразила мэрию.

«Раздельный сбор мусора — это весьма важная тема, это не просто тема, которая заслуживает особого внимания со стороны Правительства Москвы, но это и тема взаимного сотрудничества между Правительством города и самими жителями», — подчеркнул Петр Бирюков.

Ну и последняя цифра – 0. Ноль рублей – это сумма штрафа, который налагается на тех, кто еще не сортирует свой мусор. Участие в городской программе раздельного накопления отходов – дело добровольное, указал Петр Бирюков. Домашняя сортировка - возможность внести свой личный вклад в дело повышения комфортности жизни в Москве, добрая воля самих москвичей, свидетельство их сознательности и готовности к сотрудничеству, отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства. Так что ни премий, ни штрафов вводить никто не собирается.

В заключение напомним простые правила для московского мусора – стекло, пластик, бумагу, а также металл собирают в отдельный пакет и выбрасывают в синий контейнер. Грязную упаковку, испачканные вещи и остатки еды в другом пакете отправляются в серый контейнер. Все просто, понятно и эффективно.