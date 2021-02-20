ВЦИОМ: Россияне считают примером настоящих мужчин Путина и Ланового

Россияне считают примером настоящих мужчин Путина и Ланового. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

20 февраля ВЦИОМ опубликовал данные опроса, посвященного настоящим мужчинам. Россияне ответили — какие качества мужчин самые ценные, как должны распределяться домашние обязанности в семье, кто должен служить в армии и кого из известных личностей они бы назвали настоящим мужчиной.

И этот рейтинг настоящих мужчин по праву возглавил Главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Равный с ним результат показал лишь Василий Семёнович Лановой, создавший в кино незабываемый образ советского офицера.

Что касается личных качеств мужчин, то работоспособность выделили 5% ответивших. Но при этом 59% считают, что настоящий мужчина при этом должен быть кормильцем в семье. А ещё на равных заниматься домашними трудами с женой - 85% опрошенных. В общем, если мужчина «настоящий», то должен трудиться и в поле и дома – так считают наши граждане. Лишь 5% опрошенных считают, что вообще всё дела по дому должен делать мужчина, а дама она прекрасна сама по себе и ей трудится не обязательно.

Больше всего в мужчинах участники опроса ценят честность, искренность, прямоту и надёжность (19 и 14% опрошенных), а верность всего 6%. При этом судя по опросу, граждане предпочитают видеть мужчину честного и откровенного и будут ценить такого в три раза больше, чем в принципе верного, но который временами темнит.

68% граждан считают, что служить в армии должны мужчины. Но число желающих видеть в армии также и женщин выросло до 27%, в основном за счет ответов молодежи. Среди других главных обязанностей настоящего мужчины — беречь семью, участвовать в ее жизни и заботиться о ней.

Итак, участники опроса нарисовали такой портрет «настоящего мужчины»: это человек честный искренний и прямой, который служил или служит в Армии, а сейчас работает, содержит семью, в равной с женой степени выполняет домашние обязанности, участвует в воспитании детей, не забывая семью защищать.

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