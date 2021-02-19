Дмитрий Песков: Путин многократно заслужил звание генерала. Но это не является для него приоритетом

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, у меня вопросы предпраздничные, потому что впереди День защитника Отечества, к которому мы все относимся с трепетом. Скажите, пожалуйста, почему Владимир Владимирович Путин до сих пор полковник? Я вот не помню - запаса или уже в отставке… Много лет назад, когда он был директором ФСБ и секретарем Совбеза, я спросил у него, как вы, полковник, можете генералами командовать? Почему вы не генерал? Он сказал - это звание нужно заслужить. Так что, - Владимир Владимирович до сих пор это звание не заслужил?

- Вы знаете, Александр, наверняка президент это звание заслужил многократно, но в то же время это не является сейчас для него приоритетом.

Вы знаете, что работает он президентом и очень много дел. То есть, он же не является кадровым офицером. Поэтому, конечно, он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством.

- А Владимир Путин - полковник в отставке или в запасе?

- Это мне нужно уточнить. По-моему, в запасе.

- А какое звание у Дмитрия Сергеевича Пескова?

- У Дмитрия Сергеевича Пескова звание старший лейтенант.

- Понятно. С наступающим Днем Защитника Отечества!

- Спасибо.

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