Пенсионерку, поговорившую с Мишустиным, позвали работать общественным советником в институт Минфина

18 февраля 2021 г. Рабочая поездка премьер-министра РФ Мишустина в Псковскую область. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

80-летняя пенсионерка Светлана Мельничук познакомилась с премьером Михаилом Мишустиным во время его недавней рабочей поездки в Псковскую область. Премьер осматривал строящийся дом престарелых «Социальный городок».

Светлана Мельничук встречала Мишустина вместе с группой общественников. Он рассказала, что входит в псковский Союз пенсионеров и показала премьеру различные полезные брошюры. Одна из них касалась финансовой грамотности.

- Дайте я Антону Германовичу (Силуанову, - Ред.) передам, - взял брошюру Мишустин и протянул ее главе Минфина.

После этого в Минфине решили приглядеться к активной пенсионерке. Специалисты из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ Минфина) связались с Светланой Мельничук и предложили ей сотрудничество.

- Финансовая грамотность должна стать частью нашей культуры, а для этого надо активнее прислушиваться к тому, что говорят не только московские эксперты, но и люди в российских регионах, - говорит руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Анна Харнас.

Как оказалось, Светлана Мельничук хорошо освоила долгосрочное планирование. В уже довольно пожилом возрасте она сумела отложить достаточно денег, чтобы купить квартиру, не пользуясь кредитом. А сбережениями распоряжалась ровно так как во всем мире рекомендуют поступать людям старшего возраста: размещала их исключительно в консервативные инструменты, гарантированные государством.

Светлана Мельничук (справа) показала премьеру полезные для пенсионеров брошюры о финансовой грамотности. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Особенно нас порадовала продуманность, с которой она подходила к выбору «запасного» жилья на старость, учитывая что рано или поздно станет трудно подниматься на пятый этаж без лифта. Такой запас здравого смысла и жизненной энергии грех не пустить на благие цели, - рассказал «Комсомолке» ответственный секретарь экспертного совета НИФИ по финграмотности Максим Кваша.

Светлана Мельничук продолжает учиться, посещает лекции и вебинары, организованные в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности населения, обсуждает с ровесниками и молодежью способы сэкономить, отказаться от навязанных услуг, не попасться в ловушку мошенникам или недобросовестным продавцам.

«Нужно иметь финансовую подушку на полгода»: Лайфхаки по финансовой грамотности от Светланы Мельничук:

- Чтобы меня не обманули мошенники по телефону и не украли мои сбережения, то всегда, когда мне звонят неизвестные и говорят про деньги, я отвечаю: «Нет, я не буду говорить» и вешаю трубку.

- Важно иметь номер телефона банка под рукой, чтобы сразу позвонить и заблокировать карту, если она потерялась. Я сохранила такой номер в телефоне, очень всем советую.

- Учу своих внуков и уже правнуков, что надо копить на пенсию заранее, а так же всегда иметь финансовую подушку на полгода.

- Летом и осенью я консервирую овощи и фрукты, варю варенье. Это экономит деньги – я не покупаю дорогие помидоры, перцы, ягоды зимой.

- Всегда внимательно проверяю тарифы сотового оператора, чтобы мне не навязали дополнительных услуг.

- В магазин я хожу с четким списком и покупаю только то, то необходимо из продуктов.

- Мытые овощи всегда дороже немытых и хранятся хуже, поэтому не покупаю их.

- Советую смотреть продукты на нижних и верхних полках, потому что там всегда выставлены недорогие. А самые дорогие – на полке перед глазами.

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