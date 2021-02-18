Мишустину показали дом престарелых будущего: стройка тянется 9 лет

Премьер Михаил Мишустин посетил строящийся уже 9 лет дом престарелых в Псковской области Фото: Елена КРИВЯКИНА

В четверг премьер Михаил Мишустин отправился в Псковскую область, которая входит в число самых отстающих регионов страны. К тому же эта область одна из самых «пожилых» в России. Треть населения - пенсионеры. Многие старики живут по селам, на большом расстоянии друг от друга, не имея никакой помощи со стороны. В Псковской области работают 17 домов-интернатов и 11 психоневрологических диспансеров, но места на всех нуждающихся не хватает, обитателям приходится жить в тесноте.

Псковские чиновники показали Михаилу Мишустину строящийся дом престарелых будущего. Даже название у него на современный лад - комплекс «Социальный городок». По проекту условия для постояльцев тут близки к идеальным: квартиры, каждая из которых рассчитана на одного-двух жильцов. Построить должны пять домов на 117 пенсионеров, в том числе лежачих инвалидов, о которых будут заботиться соцработники.

Проблема в том, что стройка растянулась уже на 9 лет. Деньги выделяли из Пенсионного фонда и регионального бюджета. Спустя несколько лет после начала строительства оказалось, что денег больше нет. Несколько лет работы не велись. В 2019 году на строительство «Социального городка» выделили деньги из федеральной казны в рамках нацпроекта «Демография».

- Надо было за эти 9 лет сильнее в набат бить! Когда с 2012 года все запланировано, а с 2013-го начали строить, наши уважаемые потенциальные жильцы очень долго ждут. Недопустимо так долго и безалаберно делать. Все время что-то происходит и кто-то не виноват, - заявил Мишустин.

Стройку должны завершить к концу следующего года. Премьер пообещал ускорить темпы.

Помимо квартир должен быть построен реабилитационный центр и досуговые объекты - танцплощадка, тренажерный зал, интернет-кафе.

- Мы вам гарантируем, что тут будет весело и активно! - заверила Мишустина представительница псковского Союза пенсионеров. А заодно показала ему выпущенные для пенсионеров брошюры по финансовой грамотности.

- Дайте я Антону Германовичу (Силуанову, - Ред.) передам, - взял брошюру Мишустин и протянул ее главе Минфина.

- У нас начинается с вами день и заканчивается с вами, мы вас внимательно слушаем по телевизору, - сообщила Мишустину пенсионерка.

- Президента слушайте! - улыбнулся Мишустин.

Премьер рассказал о создании системы долговременного ухода за пожилыми людьми в стране. Сейчас ее обкатывают на 23 пилотных регионах. Она предполагает не только создание соцучреждений, но и оказание помощи на дому. В целом по стране в таких услугах нуждаются 27 миллионов пенсионеров.

Один из общественников пожаловался Мишустину на проблемы со здравоохранением в области: последняя поликлиника была построена в 1989 году, оборудование - старое, к врачу попробуй запишись. Мишустин напомнил, что на модернизацию первичного звена здравоохранения России в бюджете на этот год запланировано 0,5 триллиона рублей.

- Сделаем все необходимое, чтобы восстановить медобслуживание, - пообещал Мишустин.

Затем премьер поехал осматривать особую экономическую зону «Моглино». Ее создали в 2012 году, резидентами являются 13 российских и иностранных компаний. Один из резидентов зоны - крупная финская компания по производству лаков и красок. Ее директор Веса Антеро Тукиайнен живет в России уже 15 лет. Как он признался Мишустину, ему тут нравится.

Мишустину рассказали, что стойкость производимых на заводе лаков и красок - 25 лет.

- Гараж покрасить надо кому-нибудь? Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга , - Ред.), у вас есть гараж? На 25 лет можно покрыть и не перекрашивать, - пошутил Мишустин.

Как премьер признавался ранее, сам он в свое время лишился гаража, его снесли.

Мишустин припомнил, как посещал одну из особых экономических зон в Китае.

- Там висел лозунг «Инвестор - наш император». Желаю, чтобы к вам тут относились так же, - пожелал Мишустин резидентам особой экономической зоны на состоявшемся затем совещании.

Мишустин отметил выгодное расположение псковской экономической зоны.

- Бизнес, который здесь работает, может ориентироваться сразу на два больших рынка: и на рынок Евросоюза, и на евразийский рынок, - отметил премьер.

Псковские власти рассчитывают, что в ближайшие 2-3 года им удастся создать 1,3 тысячи новых рабочих мест. Они должны появиться за счет развития производств на территории «Моглино».

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