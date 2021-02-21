Оппозиция в Армении призывает к протестам в режиме нон-стоп

Вазген Манукян. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Кандидат на должность премьер-министра Армении, лидер оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников продолжать протесты в непрекращающемся режиме:

– Мы призываем каждый день проводить акции протеста, митинги, забастовки, автопробеги - город должен быть парализован.

В субботу, несмотря на непогоду, оппозиции удалось вывести на площадь Свободы в Ереване порядка 15-18 тысяч своих сторонников. Впервые призывы к акциям гражданского неповиновения поддержали и экс-президенты республики Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Оппозиция добивается отставки действующего премьера Никола Пашиняна после того, как он в ноябре прошлого года подписал трехстороннее соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Поступок премьера сочли предательством и теперь помимо отстранения от должности его требуют отдать под суд.

Вазген Манукян, претендующий на место Пашиняна, открыто призывает своих сторонников быть готовыми к захвату власти путем восстания, но перед этим он считает необходимым «сломать опору нынешнего правительства» – силовые и правоохранительные структуры, а также помешать работе парламента.

В свою очередь, власти Армении считают, что протестное движение не дошло до критической точки и не представляет серьезной угрозы стабильности страны.

Пашинян планирует в июне 2021 года отчитаться о проделанной работе и лишь после этого выносить на обсуждение вопрос о возможной смене правительства.

Несмотря на успокаивающие заявления кабмина, здание правительства и резиденция премьера взяты под усиленную охрану правоохранителями, а в центр Еревана стягивают полицию и спецназ.