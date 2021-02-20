В Ереване протестующие идут к дому правительства с требованием отставки Пашиняна

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 20 февраля, после полудня на площади Свободы в центре Еревана, начался многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает РИА Новости, протестующие перекрыли центральный проспект и идут к дому правительства. Лидер объединенной оппозиции призвал сторонников быть готовыми в любое время с «молниеносной быстротой» взять власть.

Митинг был организован «Движением спасения родины», куда входят 17 оппозиционных партий страны. В центр Еревана стянута полицейская техника. У здания парламента Армении стоят автобусы с сотрудниками правоохранительных органов и спецтехника.

Напомним, протесты в Ереване проходят с 10 ноября, когда вступил в силу договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе. После заявлений о соглашении недовольные договором в тот же день вышли на улицы столицы Армении. Участники акции протеста ворвались в здание правительства страны, где разбили окна.