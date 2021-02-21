На Камчатке состоялось открытие традиционного зимнего фестиваля «Берингия - 2021»

Юный каюр на трассе. Фото: Кира Немирова

Биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском не помнит столько энтузиастов. Добавьте к этому выставку спецтехники на территории комплекса- вертолёты, джипы, нарты, полевую кухню, мастер-классы для желающих, выступления творческих коллективов со всего полуострова, и вы ощутите общую атмосферу.

Завтра продолжение праздника - стартует гонка- полог « Берингия -2021». Мероприятие откроет парад чемпионов «Берингии» — каюров-победителей гонки за всю её 30-летнюю историю. После торжественной церемонии открытия начнутся соревнования.

Спортивные энтузиасты. Фото: Кира Немирова

Большой праздник продлится больше недели и подарит участникам, а также и зрителям огромную радость движения, общения с ездовыми собаками, в очередной раз зарядит энергией и позитивом.

Программа намечена богатая: это и основной забег, который начнется в селе Эссо Быстринского района, а завершится в посёлке Оссора Карагинского района, и праздники «Елизовский спринт» и «Снежный путь», и деловой форум «Дальний Восток – зима открытий», посвященный развитию туризма. Закончится фестиваль гонкой в Оссоре. Но впереди еще масса впечатлений!

С ветерком и музычкой на упряжке. Фото: Кира Немирова

«Мы будем выводить ездовое собаководство на качественно новый уровень. Для этого нам необходимо находиться в диалоге с каюрами постоянно, не только в период проведения гонки. Для того, чтобы работать качественно, мы будем проводить встречи чаще», - пообещал глава региона.

На Камчатке сегодня произошло и другое очень важное для Камчатки событие - открытие крытой ледовой арены «Вулкан», что также открывает большие спортивные перспективы в регионе.