Рейган советовался с астрологами, а Клинтон потерял коды от ядерного чемоданчика: что известно об американских президентах

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На президентов Америки принято смотреть как на небожителей, вершащих судьбы миллионов. Несмотря на свое кажущееся всемогущество – они обычные люди, со свойственными им достоинствами и недостатками, а нередко и с трагической судьбой.

Представляем интересные и малоизвестные факты о президентах Соединенных Штатов.

1-й президент США Джордж Вашингтон

Легендарный первый президент США, которого нередко изображают на коне, подчеркивая его воинские заслуги, на самом деле был довольно посредственным стратегом: войска под его командованием чаще всего отступали, а сам будущий глава американского государства проиграл практически все сражения. Кроме того он любил побаловаться травкой, которую выращивал собственноручно, а после добавлял в табак или пиво.

2-й президент США Джон Адамс

Помимо прочего запомнился тем, что стал первым хозяином выстроенного при нем Белого дома. А еще он в качестве домашнего питомца он содержал беспородную собаку по кличке Сатана.

6-й президент США Джон Куинси Адамс

Отличался эксцентричностью и держал в Белом доме аллигатора, подаренного ему французским генералом. Адамс обожал заводить гостей в комнату с крокодилом и получал искренне удовольствие от их испуга.

7-й президент США Эндрю Джексон

Один из основателей Демократической партии Эндрю Джексон был заядлым дуэлянтом. По разным источникам он убил на дуэлях от 13 до нескольких сотен человек. А еще он обладал своеобразным чувством юмора и научил ручного попугая массе нецензурных выражений, которые птица и выдала во время погребения Джексона. Дошло до того, что некоторые люди, не выдержав бесконечного потока брани, просто ушли с похорон.

12-й президент США Закари Тейлор

Закари Тейлор, герой Мексиканской войны и хозяин боевого коня, который пасся на лужайке белого дома и потерял хвост в схватках с туристами, умер не от полученных на поле брани ран, а в результате пищевого отравления. Во время празднования Дня независимости (4 июля 1850 года) стояла жара. Президент напился холодного молока, закусил его мороженым и добавил свежих фруктов. Вскоре ему стало плохо, и спустя пять дней он умер. Ходила легенда, согласно которой Тейлора отравили, но эксгумация, проведенная в 1991 году, гипотезу не подтвердила. Впрочем, вполне возможно, что истинной причиной смерти президента стала дизентерия или тиф.

14-й президент США Франклин Пирс

Франклин Пирс доказал, что со связями в Белом доме можно сделать все. По крайней мере, многое. Так, самому Пирсу сошло с рук убийство: в 1853 году он сбил лошадью пожилую женщину. Пострадавшая скончалась, а самого Пирса арестовали. И вскоре выпустили «по причине отсутствия улик».

20-й президент США Джеймс Гарфилд

На посту президента США Джеймс Гарфилд пробыл очень недолго – спустя полгода после вступления в должность он был ранен из револьвера психически неуравновешенным Шарлем Гито, добивавшимся назначения послом США во Францию. Пуля не задела жизненно важных органов, но неумелая помощь медиков и попытки обнаружить роковой кусочек металла с помощью новомодного в то время электрического металлоискателя, созданного Александром Беллом, привели к нескольким разрезам в неверном направлении, сильном воспалении ложного канала и смерти президента. Пулю обнаружили лишь при вскрытии и вынесли вердикт: она не могла самостоятельно стать причиной гибели Гарфилда. Тем не менее, Гито повесили. А медиков – нет.

25-й президент США Уильям Мак-Кинли

Уильям Мак-Кинли, бывший президентом США на рубеже XIX и XX веков, отличался тем, что когда его супруге, страдавшей эпилепсией, становилось плохо на светских мероприятиях, он закрывал ее лицо платком и делал вид, что ничего не происходит. И этот же человек, будучи ранен выстрелом из револьвера, попросил охрану «быть полегче» с убийцей, которого тут же начали избивать. Спустя неделю после ранения Мак-Кинли скончался в результате осложнений.

26-й президент Теодор Рузвельт

Теодор Рузвельт, охотник, мастер джиу-джитсу и бокса, обладал завидным хладнокровием. Он пережил два покушения. Во время первого из них пуля попала в грудь Рузвельта. Спасло его то, что в нагрудном кармане лежали футляр от очков и 50-страничная рукопись речи. Тем не менее, пуля вошла в тело. Как опытный охотник Рузвельт понял – отсутствие крови во рту означает, что легкое не пробито… и произнес полуторачасовую речь, в то время, как по его рубашке расползалось кровавое пятно. Пулю из груди Рузвельту решили не извлекать – риск превышал видимую пользу от операции – и 26-й президент США носил ее до конца жизни.

Второе покушение, совершенное через четыре года, оказалось еще менее удачным – брошенный из толпы метательный нож пролетел мимо. Рузвельт же сделал вид, что даже не заметил произошедшего. А еще, будучи президентом, Рузвельт ходил по Белому дому, всегда имея в кармане заряженный пистолет, и за ним закрепилась репутация безжалостного убийцы.

29-й президент США Уоррен Гардинг

По мнению большинства американцев, Гардинг имел репутацию президента-неудачника. В время его нахождения у власти в США расцвела коррупция. Именно при Гардинге за решетку угодил первый министр – глава министерства внутренних дел Альберт Фолл был признан виновным во взяточничестве, а сам Гардинг избежал разоблачений только потому, что вовремя умер от инфаркта, странным образом похожего на отравление.

Гардинг прослыл игроманом, устроившим в Белом доме подпольное казино с выпивкой, блэк-джеком и всем остальным.

33-й президент США Гарри Трумэн

После Второй мировой войны в США Ку-клукс-клан объединял наиболее влиятельных людей страны. Численность организации достигала почти 5 миллионов членов. Решив строить политическую карьеру, Трумэн по совету знакомого тоже вступил в тайное общество, уплатив членский взнос в размере $10.

40-й президент США Рональд Рейган

Придя в политику после окончания карьеры актера, Рейган не оставил звездных замашек и любил советоваться со звездами, принимая важные решения. Важные конференции или дебаты 40-й президент США назначал только после детальной консультации с астрологом.

42-й президент США Билл Клинтон

Самый рассеянный глава Белого дома. Несмотря на то, что за время своего президентства он успел испортить отношения США со множеством стран, главнокомандующий умудрился потерять коды от «ядерного чемодана». Причем вскрылась пропажа лишь при очередной их смене, которая проводится трижды в год.

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