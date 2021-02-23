Ожидавшийся из-за карантинов мировой беби-бум отменяется

Во Франции уже после введения первых ограничений, роддома начали готовиться к всплеску рождаемости. Однако этого не произошло. Фото: REUTERS

Вопреки ожиданиям властей разных государств, карантин не изменил демографическую ситуацию – роддома зря готовились к потоку пациенток.

Так, во Франции, уже после введения первых ограничений, связанных с пандемией, роддома начали готовиться к всплеску рождаемости. Однако этого не произошло. Скорее напротив – некоторые из пар, планировавших появление в семье малыша, отказались от задуманного из-за отсутствия стабильности в стране и мере в целом.

Ситуацию прокомментировала главная акушерка одной из парижских больниц Элизабет Трикуар:

– Может быть, пары испытывают некоторое беспокойство, неуверенность в этой ситуации. Возможно, поэтому они немного откладывают своё желание родить ребенка.

Так или иначе, но демографическая ситуация во Франции не изменилась – в 2020 году, как и пять лет подряд до этого, рождаемость вновь снизилась.

Согласно статистике, в прошлом году на свет появились 740 тысяч маленьких французов, что на 13 тысяч меньше, чем годом ранее.

Аналогичная ситуация сложилась во всей Европе, а также в США и Канаде.

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