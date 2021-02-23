Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Ненастоящий снег: американцы считают, что аномальные холода – дело рук правительства США

В соцсетях набирает популярность очередная теория заговора
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)
Рекордные холода в США возбудили, в том числе, и сторонников всякого рода теорий заговора.

Рекордные холода в США возбудили, в том числе, и сторонников всякого рода теорий заговора.

Фото: REUTERS

После аномальных холодов и снегопадов, накрывших часть территории США, американцы стали распространять в соцсетях видео, в которых излагают несколько теорий заговора.

Пользователи считают, что снег, заваливший Нью-Йорк, Нью-Джерси, Техас, Пенсильванию и другие штаты – ненастоящий, а создан правительством США.

Для иллюстрации якобы поддельного снега они подносят к нему горящие спички и зажигалки, заявляя, что снег либо не тает, либо горит.

Согласно законам физики, снег, действительно, не тает при приближении к нему огня, а переходит из твердого состояния сразу в газообразное, не плавясь.

Но все это не убеждает людей, которые решили обвинить в природных катаклизмах президента США Джо Байдена и основателя компании Microsoft Билла Гейтса, известного своей борьбой с изменениями климата.

Из-за перебоев с поставками продуктов, полки магазинов в некоторых штатах временно опустели.

Из-за перебоев с поставками продуктов, полки магазинов в некоторых штатах временно опустели.

Фото: REUTERS

Американцы продолжают запрашивать поисковые системы о «ненастоящем снеге», а хэштег #governmentsnow (правительственный снег) набрал более 1 млн. просмотров.

Жертвами аномальных холодов и снегопадов в США стали уже 48 человек. Особенно пострадал штат Техас, в котором до сих пор ощущается нехватка продуктов, питьевой воды, медикаментов, нет электричества и тепла. В нем, а также в соседних штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Прибавилось работы плотникам и сантехникам: трубы не выдерживали рекордных морозов.

Прибавилось работы плотникам и сантехникам: трубы не выдерживали рекордных морозов.

Фото: REUTERS

КАРТИНА ДНЯ