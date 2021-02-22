Техасцы готовятся судиться с энергетиками за смерти людей во время аномальных холодов

Из-за холодов в Техасе более 4 млн человек долгое время оставались без света Фото: REUTERS

Из американского Техаса до сих пор приходят новости о пострадавших от аномальных холодов и ледяного шторма, захвативших штат неделю назад. Резкое похолодание спровоцировало обледенение линий электропередач, что привело к массовому отключению электричества. Долгое время без света оставалось более 4 млн человек. Те техасцы, у кого электричество оставалось, рассказывали, что свет работал нестабильно. Подчас доходило до 25 отключений за день, иногда электричество подавалось по 10 минут. До сих пор без электроэнергии находятся почти 16 тысяч человек, а на перебои с водой жалуются около 8,8 млн человек - это треть населения штата.

Также наблюдались проблемы с отоплением. Во многих американских штатах дома не приспособлены к таким холодам. Температура опускалась до 20-градусной отметки.

Чтобы согреться, люди жгли мебель и доски заборов. В пригороде Хьюстона в огне погибли трое детей и их бабушка. Единственной выжившей стала мать малышей.

- Я просто стояла внизу и кричала, кричала, выкрикивала имена детей, надеть, что они выбегут из своих комнат, и мы сможем выбраться из дома. Я помню, что было темно, я до сих пор слышу, как все вокруг потрескивало, - вспоминает выжившая Джеки Фам Нгуен. Она получила небольшие ожоги на руках. - Мое сердце разбито. Я никогда не стану прежним человеком.

Женщина рассказала, что, когда в доме пропало электричество, они решили согреться, разведя камин. Пожарные, прибывшие на место, в течение двух часов пытались взять пламя под контроль. Они отмечают, что сейчас уже невозможно определить, что стало причиной трагедии.

Власти Техаса сообщают, что в результате холодов погибли более 30 человек. Основными причинами смерти становилось охлаждение и отравление угарным газом из-за работающих генераторов и каминов. Техасские поставщики электроэнергии Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) и Entergy Corporation получили иск на 100-миллионов долларов в связи со смертью 11-летнего Кристиана Пинеды. Семья мальчика из пригорода Хьюстона считает, что ребенок погиб из-за переохлаждения во время массового отключения электричества. Они требуют от энергопоставщиков компенсации «за непреднамеренное убийство».

«Несмотря на то что ERCOT и Entergy знали об ужасной, по прогнозам, погоде по меньшей мере за неделю и знали, что система не испытывала подобных нагрузок в течение последних десяти лет, они не предприняли никаких предупреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис, а также оказались совершенно не готовы к сложившейся проблеме», - говорится в иске.

- Иск Марии Пинеды (матери мальчика - ред.) в память о Кристиана - первый. И он должен быть таковым, - говорит адвокат семьи Тони Бузби. - Этот мальчик должен изменить Техас, да благословит его Господь за это.

Многие жители Техаса жалуются, что разгул стихии привел к разрушениям в их домах: из-за холодов у многих лопались трубы. Из-за этого люди были вынуждены переселяться в отели или временные центры помощи.

- У тех, у кого есть страховка, эта неделя выдалась тяжелой, но они продолжают двигаться вперед, - говорит мэр Хьюстона Сильвестр Тернер. - Для многих людей в нашем городе, кто находится в затруднительном финансовом положении, последняя неделя была большим, большим испытанием и разрушил их жизни. Многие из них в течение нескольких месяцев и недель будут находиться в кризисном состоянии.

Кроме того, власти штата пошли на беспрецедентные меры. Они ввели временный мораторий на отключение электроэнергии должникам. Также временно приостановлена рассылка счетов за электричество.