Хитрость Илона сгубила: Маск потерял 15 млрд долларов из-за неосторожной фразы

Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск Фото: REUTERS

Илон Маск с треском рубанул сук, на котором сидит. Причем сидит уже долго, плотно и с большой выгодой. Речь - о мастерском умении основателя корпораций Tesla и SpaceX управлять фондовыми рынками, за которое его прозвали Великим манипулятором.

Все знают, что Маск – не просто успешный бизнесмен, но и настоящая суперзвезда с огромной армией поклонников. В его Твиттере – почти 50 млн подписчиков. Любую фразу Илона Маска воспринимают как призыв к действию, и тот активно этим пользуется, чтобы стать еще богаче.

Вот лишь один из примеров: в январе Маск ни с того ни с сего написал в Твиттере одно-единственное слово - «биткоин». Спрос на криптовалюту моментально вырос, а следом - и стоимость. А в начале февраля компания Tesla, главным акционером и генеральным директором которой является Илон Маск, накупила биткоинов на полтора миллиарда долларов. Это еще больше подстегнуло цену криптовалюты, которая 20 февраля взлетела до рекордных 58 тысяч долларов. Маск продолжил рассуждать в соцсетях про криптовалюты и в один момент обронил фразу, что цена биткоина завышена.

Что тут произошло? Все верно – очередная цепная реакция. Но на этот раз – со знаком «минус»: цена биткоина резко пошла вниз и к 23 февраля упала до 46 тысяч долларов. А следом, что логично, рухнули и акции Tesla. По данным Bloomberg, их цена снизилась на 8,6%, потянув за собой состояние Илона Маска. За три дня он потерял около 15 млрд долларов, а заодно и первое место в списке самых богатых людей планеты. У Маска осталось 183,4 млрд долларов, а список толстосумов теперь возглавляет основатель Amazon Джефф Безос (186 млрд долларов).

Впрочем, с трудом верится, что Великий манипулятор просто взял - и ляпнул необдуманную глупость. Слишком уж он хитер для этого. Возможно, все это - часть большой игры слов, которая в скором будущем снова принесет Илону Маску миллиарды. Подождем немного, и все станет ясно.